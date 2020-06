Farà tappa anche a Parma il viaggio in bici per ricordare i deceduti per il Covid e onorare i volontari

Farà tappa anche a Parma il viaggio in bici organizzato da #CRIAcquiTerme con la collaborazione di BikeIsLife#PedaliAMOITALIA.

Un viaggio per ricordare le vittime scomparse per il #Covid19 e onorare l’impegno dei volontari impegnati durante l’emergenza. Una pedalata nelle regioni più colpite dalla Pandemia attraversando 30 comitati di #CroceRossa con un percorso affascinante di 685 chilometri e 1370 metri di dislivello tra i beni patrimonio UNESCO. Dal 20 al 24 giugno, 5 tappe, da Torino a Solferino per arrivare nei luoghi della battaglia che ha visto nascere la Croce Rossa italiana.

Il gruppo passerà da Parma lunedì, con una breve sosta prevista verso mezzogiorno presso il nostro Comitato. A loro si uniranno i #volontari #CRIParma del servizio #CRIinBici, per condividere un pò di strada assieme!

Un viaggio in bici da strada per ricordare le vittime scomparse per il Covid-19 e onorare l’impegno dei volontari impegnati durante l’emergenza. Una pedalata nelle regioni più colpite dalla Pandemia attraversando 30 comitati C.R.I. con un percorso affascinante di 685 chilometri e 1370 metri di dislivello tra i beni patrimonio UNESCO. Dal 20 al 24 giugno, 5 tappe da Torino a Solferino per arrivare nei luoghi della battaglia che ha visto nascere la nel 1859 la Croce Rossa italiana. Durante il tragitto saranno toccati gli ospedali di Tortona, Codogno e Bergamo, simboli della lotta contro il Corona Virus

Croce Rossa Italiana, comitato di Acqui Terme con la collaborazione di BikeIsLife#PedaliAMOITALIA è lieta di presentare il primo viaggio in bicicletta effettuato dai volontari ciclisti che si sono impegnati nei mesi d’emergenza per soccorrere ed aiutare la popolazione colpita dal Corona Virus. Il percorso è stato scelto tra i panorami italiani, beni dell’umanità attraversando Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Grazie alla collaborazione di 30 comitati locali è stato possibile organizzare un percorso a tappe con fermate intermedie per consentire al gruppo una breve sosta.

Artefice del progetto Torino-Solferino#PEDALIAMOITALIA volontario Giancarlo Perazzi, campione italiano giornalisti ciclisti e già protagonista con il gruppo BikeIsLife di alcune pedalate organizzate per cause nobili di beneficenza come la pedalata dei Babbi Natale per il Regina Margherita Torino e la pedalata con la Befana per il Gaslini di Genova. “Ringrazio il comitato locale di Acqui Terme e regionale del Piemonte per avermi appoggiato in questa iniziativa nazionale che desidera ricordare non solo l’attività dei colleghi impegnati in prima linea ancora oggi contro il Covid-19, ma anche per festeggiare nascita della Croce Rossa Italiana con la commemorazione della battaglia di Solferino” sottolinea Giancarlo Perazzi.

Il passaggio previsto a Parma sarà previsto in croce rossa di via Alberto Riva per lunedì 22 giugno verso le ore 12.

Programma tappe

20 giugno – 1°tappa Torino-Asti-AcquiTerme

21 giugno – 2°tappa AcquiTerme-Tortona-Stradella-Codogno

22 giugno – 3°tappa Codogno-Fidenza-ReggioEmilia-Correggio

24 giugno – 4°tappa Correggio-Ostiglia-Vo’Euganeo-SanBonifacio

25 giugno – 5°tappa SanBonifacio-Solferino-(Palazzolo-Bergamo)

Partenza 1°tappa ore 10, 2°-4° tappa ore 9, 5° tappa (in definizione)

Soste: Asti, Tortona, Stradella, Fidenza, Reggio Emilia, Correggio, Ostiglia, Vo’ Euganeo (Padova Sud), Peschiera DelGarda, Palazzolo.

Passaggi: Trofarello, Poirino, VillaFranca Piemonte, Montegrosso d’Asti, Cassine, Alessandria, Voghera, Ovest lodigiano-Ospedaletto, Piacenza, Parma, basso veronese-Cerea, Verona e Brescia.