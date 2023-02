Fare Felino: “Finalmente riapre il Circolo Anziani Luigi Coruzzi”

Dopo la chiusura del giugno 2022 effettuata dall’Amministrazione Comunale, dopo mesi di interrogazioni, raccolta firme e richieste di chiarimenti portate avanti da tutte le forze di minoranza presenti in Consiglio Comunale ,finalmente il Circolo Anziani Luigi Coruzzi di Felino riapre le sue porte.

Vedere i locali chiusi faceva veramente male a tutte e tutti noi, perché, questo circolo ha una storia importante, fatta di relazioni, di volontariato, di donazioni, di legami tra le persone e, come altri circoli del nostro territorio, lavora per evitare l’isolamento e la solitudine che spesso vivono gli anziani.

Quella del Circolo Anziani di Felino è una storia di comunità, dove a vincere sono, da sempre, la socialità e lo stare insieme. L’Amministrazione avrebbe dovuto cercare ogni possibile soluzione in modo celere a qualunque disguido si fosse venuto a creare, anziché sprecare energie nel perpetuare una chiusura che, viste le dichiarazioni e gli atti acquisiti denotano un certa pretestuosità su tutta la vicenda.

Quello che conta però è che oggi gli anziani di Felino, tornano a riappropriarsi dei loro spazi e di un luogo importante, di cui tutti dobbiamo avere cura, proteggere e preservare. Con la riapertura del circolo Coruzzi vince la comunità felinese in tutte le sue componenti e per questo auguriamo un futuro ricco di progetti e soddisfazioni. Noi di FARE FELINO, siamo orgogliosi di essere sempre stati dalla parte giusta: quella di coloro che riconoscono e si spendono per le cose importanti per il territorio e i suoi abitanti.

Fare Felino – Lista Civica