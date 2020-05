Fase 2 anche per le biblioteche comunale: riapertura il 18 maggio

Fase2 anche per le biblioteche comunali che da lunedì con le necessarie misure di sicurezza riaprono le porte ai loro lettori.

La Biblioteca Guanda e la Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi di Vicolo delle Asse osserveranno un nuovo orario di apertura: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. La Biblioteca di @lice nel Parco Ducale di lunedì e mercoledì sarà aperta solo di mattina.

Il sistema bibliotecario del Comune di Parma riparte con take away e consegna a domicilio. La restituzione dei libri avverrà depositando volumi e dvd all’ingresso delle biblioteche dove rispetteranno una “quarantena” prima di essere riammessi al prestito per evitare possibili veicoli di contagio. Non sarà consentito scegliere libri a scaffale o studiare o leggere i quotidiani nei locali delle biblioteche.

Per ottenere volumi in prestito sarà obbligatoria la prenotazione, scegliendo i libri a catalogo e richiedendoli tramite opac all’indirizzo www.biblioteche.parma.it, e-mail o telefonicamente dalle 9 alle 13 da lunedì a sabato. I libri prenotati potranno essere ritirati presso la biblioteca, dove l’utente potrà recarsi indossando la mascherina.

Per facilitare gli utenti, le biblioteche realizzeranno selezioni di libri in base alla fascia di età di bimbi e ragazzi, oppure per genere (libri gialli, rosa, noir, ecc. ecc.) per soddisfare ogni interesse di lettura.

Il Comune di Parma e CSV Emilia – Forum Solidarietà hanno pensato ad un servizio ad hoc per i lettori impossibilitati ad uscire di casa e residenti nel Comune. Sarà possibile telefonare in Biblioteca per prenotare i libri che potranno essere consegnati direttamente a domicilio grazie alla disponibilità dei volontari di Parma2020, ParmaWelFARE, #Nonpiùsoli e CRAL Crédit Agricole.

Sul sito web www.biblioteche.comune.parma.it si possono trovare tutte le informazioni necessarie all’utilizzo dei servizi insieme a tantissime novità librarie per piccoli e adulti, proposte di lettura e attività online. Per rimanere sempre informati sono disponibili anche le newsletter e le pagine social delle singole Biblioteche.

ORARI

Biblioteche del San Paolo (Guanda e Internazionale Ilaria Alpi), Biblioteca Civica, Videoteca Comunale, Biblioteca Pavese

Da lunedì a sabato 9-13;15-18

Biblioteca di Alice

Lunedi e mercoledì 9-13 / Martedì e da giovedì a sabato 9-13;15-18

CONTATTI

Biblioteche del San Paolo (Guanda e Internazionale Ilaria Alpi) – guanda@comune.parma.it; bibliotecainternazionale@comune.parma.it 0521.031983 0521.031984

Biblioteca Civica civica@comune.parma.it 0521.031010

Videoteca Comunale centrocinema@comune.parma.it 0521.031040

Biblioteca Pavese pavese@comune.parma.it 0521.493345

Biblioteca Alice alice@comune.parma.it 0521.031751

Inoltre, lunedì 18 maggio i lettori della Biblioteca Guanda riceveranno via email il consueto bollettino delle novità. I libri si potranno prenotare esclusivamente telefonando al numero 0521.031983 lunedì dalle 9 alle 13. A partire dalle 13, i libri si potranno prenotare anche via email e online.

Mentre per i Musei Civici (Pinacoteca Stuard, Castello dei Burattini, Museo dell’Opera, Casa del Suono, Casa Natale Arturo Toscanini) la riapertura è prevista per sabato 30 maggio.