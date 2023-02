FdI: “Art Lab Occupato mette in scena l’omicidio di Meloni. Vergognoso”

“Nella giornata di ieri l’associazione Art Lab Occupato ha diffuso una locandina che annunciava una festa di carnevale a tema la messa in scena dell’omicidio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si sarebbe tenuta presso lo spazio sociale occupato e autogestito di Borgo Tanzi 26″.

Così Gaetana Russo, deputato di Fratelli d’Italia. “Un’iniziativa vergognosa che suona come una macabra intimidazione. Il collettivo studentesco non e’ nuovo a queste esecrabili iniziative. Gia’ la loro sigla si fece notare per avere alcuni dei suoi intranei, nel corso di una manifestazione a Bologna, appeso a testa in giu’ un pupazzo raffigurante il Presidente Giorgia Meloni. In un contesto cosi’ poco tranquillizzante attendiamo che la sinistra prenda una volta per tutte una posizione, chiara e decisa, contro tale brutalità”.

Sulla questione interviene anche il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Federico De Belvis. “Gli spazi deserti della cultura vengono occupati da una propaganda obliqua e pericolosa e l’inganno, su questi palcoscenici, si fa ad arte. All’indomani delle minacce al Ministro Nordio e della scorta all’on Donzelli, la contestazione politica mette in scena un imprudente rappresentazione . L’intero panorama politico cittadino dovrebbe prendere le distanze da queste prestazioni artistiche che, se pur inconsapevolmente, contribuiscono ad alimentare un clima d’odio gia’ particolarmente teso. Il partito locale esprime piena solidarieta’ al Presidente Giorgia Meloni. Il capogruppo di FDI in consiglio comunale Priamo Bocchi, ha annunciato una interrogazione alla giunta sulla vicenda.