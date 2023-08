FdI: “La ringhiera sul ponte San Rocco a Borgo Taro pagata troppo?”

Nei giorni scorsi abbiamo assistito alla parziale sistemazione di una ringhiera del ponte sul Taro che collega San Rocco al Centro di Borgotaro e che obiettivamente richiedeva un doveroso intervento per ragioni di sicurezza.

Non è il caso di soffermarsi sulle particolarità di questo lavoro, ma è certamente il caso di segnalarne il costo: 72.000 Euro!

Noi non siamo del mestiere, ma poiché anche l’occhio comune vuole la sua parte, l’importo in relazione all’opera ci è sembrato un tantino sproporzionato. Abbiamo perciò voluto verificare presso artigiani competenti se avessimo avuto un’impressione giusta o sbagliata e le risposte ci hanno confermato l’enormita’ dello scostamento (circa tre volte tanto!) tra il lavoro eseguito e il suo costo.

Qui, con questa lettera, non vogliamo mettere sotto accusa nessuno né, tanto meno, ergerci a giudici: l’Amministrazione provinciale di Parma avrà senza dubbio svolto tutte le procedure corrette previste per i lavori pubblici. Però il dato emerge in modo stridente a significare quanto i costi delle opere gestite dalle pubbliche amministrazioni siano troppo spesso molto lontani dal senso della realtà comune. Non è fuori luogo rimarcare che per simili opere di carattere artigianale, sarebbe molto conveniente rivolgersi alle valide maestranze presenti in loco, anche nei territori montani: da un lato, si potrebbe far risparmiare l’Ente pubblico, e, dall’altro lato, si darebbe con ciò un concreto e opportuno sostegno economico alla Montagna, per la quale si dice di fare molto, ma in realtà si fa ben poco!

E non ci si stupisca poi che nei cittadini si ingeneri un senso profondo di sfiducia verso il sistema amministrativo e politico!

Per il Circolo Valtaro Valceno di Fratelli d’Italia, il Presidente, Rodolfo Marchini