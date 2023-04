FdI: “Sono tanti i motivi per votare la nostra lista alle comunali di Salsomaggiore”

Fratelli d’Italia si presenta alla città, con i suoi candidati al consiglio comunale e con il candidato Sindaco Luca Musile Tanzi.

Sala gremita al dehor del caffè Romagnosi alla presenza del coordinatore provinciale Federico De Belvis, del coordinatore regionale, sen. Michele Barcaiuolo, del capogruppo alla Camera, l’on. Tommaso Foti, e dell’on. Gaetana Russo, bandiera locale del partito di Giorgia Meloni, come hanno ricordato i candidati e i colleghi onorevoli nei lori interventi, fuoriera di quella determinazione e di quella coesione di intenti, che oggi guida in modo saldo la coalizione e rende solida la candidatura di Luca Musile Tanzi, come lo stesso candidato Sindaco ha ricordato.

<<Mai come oggi la composizione delle candidature alle elezioni amministrative imponeva di creare un gruppo di candidati orientati per formazione ed esperienza a fare, e fare bene>>, si legge in una nota del partito. <<Creare un gruppo fatto di persone che per esperienza professionale e formazione scolastica fosse fatto di individui abituati a costruire, per sè e per gli altri, con una forte determinazione ai risultati, legati ad un impegno costante e coesi nella voglia di costruire una nuova Salsomaggiore, bella, che scommette su sé stessa, che ha canali chiari davanti a sé, ma che regge su mattoni solidi di legalità, solidarietà sociale e meritocrazia. Scegliere la lista di Fratelli d’Italia, come hanno ricordato il sen. Barcaiuolo, gli on. Foti e Russo, significa scegliere la forza della coerenza, dell’affiatamento, della vocazione al risultato, con un Governo che farà la sua parte per la città, come ha testimoniato personalmente il ministro del Turismo Santanchè qualche giorno fa.

Per questo vogliamo portare all’interno della futura classe dirigente politica di questa città la nostra visione politica, per garantire quell’ottica di azione politica, di scommessa, di imprenditorialità, che una coalizione di destra centro in questo comune non ha mai conosciuto. Preferire Fratelli d’Italia alle prossime elezioni significa questo. Più saremo seduti in consiglio e più saremo in grado di garantire alla città coesione e continuità, non per i prossimi 5, ma per i prossimi 10 anni>>.