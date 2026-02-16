Fecci (Noceto), Mariani (Compiano) e Taccagni (Soragna) nel nuovo Cda della Bonifica Parmense

I sindaci Fabio Fecci (Noceto), Francesco Mariani (Compiano) e Marco Taccagni (Soragna) sono ufficialmente entrati a far parte del nuovo Consiglio d’amministrazione della Bonifica Parmense per la legislatura 2026-2030: la prima riunione del Cda dopo gli esiti delle consultazioni elettorali dello scorso dicembre – un summit nel quale è stata eletta alla presidenza l’imprenditrice agricola Francesca Mantelli – ha infatti deliberato le nomine dei tre primi cittadini, prendendo formalmente atto dell’esito dell’Assemblea dei sindaci, dalla quale i tre sono stati nominati.

Fecci, Mariani e Taccagni rappresenteranno i territori della pianura e della montagna ubicati all’interno del comprensorio gestito dal Consorzio.

Soddisfazione è stata espressa dagli organi dirigenziali e dal Cda della Bonifica Parmense, oltre che dai tre neo-eletti ai quali tutto l’ente consortile ha augurato buon lavoro.