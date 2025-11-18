Federalberghi e Regione unite per rilanciare l’ospitalità con riqualificazioni e nuovi investimenti

Nel corso della recente riunione del consiglio direttivo di Federalberghi Emilia-Romagna, svoltasi nel capoluogo regionale, l’associazione – rappresentata anche dal vicepresidente e presidente Federalberghi Parma, Emio Incerti – ha incontrato l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto molto partecipato, durante il quale è stato condiviso un percorso di sostegno, riqualificazione e sviluppo del comparto alberghiero regionale. Il dialogo, frutto di una interlocuzione costante con i territori, è stato accompagnato dalla presentazione di un documento programmatico elaborato da Federalberghi.

Due le leve principali individuate per rilanciare il settore: urbanistica, come elemento chiave per favorire una migliore pianificazione e rigenerazione delle strutture e strumenti finanziari dedicati, capaci di sostenere investimenti in riqualificazione e innovazione.

A questi assi strategici si aggiungono la necessità di una revisione della classificazione delle strutture ricettive e l’individuazione di risorse stabili, con modalità di accesso semplificate.

Durante l’incontro è stato inoltre illustrato il nuovo bando regionale da 11 milioni di euro destinato alla riqualificazione delle strutture ricettive. Un intervento ritenuto ampiamente positivo da Federalberghi, che sarà promosso a livello territoriale e tra gli associati.

“Ringraziamo l’assessora Frisoni per la capacità di ascolto e l’impegno dichiarato a cercare soluzioni a sostegno di una categoria, quella degli albergatori, composta da operatori sempre pronti a garantire un turismo di qualità nonostante un contesto economico difficile – ha dichiara Emio Incerti -. Per questo chiediamo interventi stabili e strutturali per il settore, volti a favorire l’innovazione con criteri chiari e coerenti, in un’ottica di ascolto e apertura al cambiamento”.