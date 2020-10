Federconsumatori: “Nei supermercati e ipermercati in provincia di Parma i prezzi più bassi in città, più alti in montagna”

E’ aggiornata a luglio 2020 ed è stata recentemente resa pubblica la ricerca promossa da Federconsumatori Parma in collaborazione con la Camera di Commercio di Parma sui prezzi praticati nella grande distribuzione nella nostra provincia. (LEGGI REPORT COMPLETO)

L’indagine analizza un campione di 11 supermercati e 4 ipermercati, ma si riferisce ad un bacino che, quello della rete della gdo in provincia di Parma, che conta complessivamente 170 punti strutturati, su una superficie di oltre 226mila metri quadrati, impiegando 3.958 addetti, prevalentemente di sesso femminile (64,7%).

“La spesa alimentare -spiega Fabrizio Ghidini, presidenete Federconsumatori Parma – rappresenta una voce importante nei bilanci delle famiglie, soprattutto in un momento difficile come oggi in cui, con la pandemia, i consumi sono in calo. Per questo motivo Federconsumatori,, con il contributo della Camera di Commercio di Parma, ha voluto capire come funziona, e se funziona, a vantaggio dei consumatori, la concorrenza, a Parma e provincia, tra i diversi marchi di supermercati e ipermercati”.

“Dall’analisi dei dati emergono – dice Ghidini – diversi elementi di interesse. Intanto i consumatori della città di Parma, e subito dopo quelli di Fidenza e Salsomaggiore, godono di prezzi più bassi di quelle delle altre zone, montane e pedemontane. La concorrenza invece tra i principali marchi all’interno della città di Parma è meno apprezzabile per i consumatori.

Il livello dei prezzi non è legato, come invece verrebbe da pensare, all’equazione grandi superfici prezzi più bassi; al contrario, il supermercato si prende la rivincita sugli ipermercati”.

“Un altro aspetto, che vale soprattutto per le zone di maggior presenza di punti vendita, è che un consumatore attento, che si districa bene tra offerte, primi prezzi e marchi della catena (private label), nell’arco di un anno può risparmiare, pur mantenendo un buon livello di qualità, somme notevoli”.

“Non abbiamo indagato in questa prima ricerca gli hard discount per la difficoltà a comparare i prezzi, ma senza dubbio i dati generali ci dicono di una loro crescita molto forte anche a fronte di punti vendita che sempre più si avvicinano, anche esteticamente, agli altri punti vendita”.

La ricerca, ora, viene messa a disposizione per ulteriori letture e valutazioni da parte dei consumatori e degli addetti del settore.

Federconsumatori Parma