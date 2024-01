Federica Di Martino si candida a sindaca di Langhirano con un gruppo civico

Federica Di Martino è la prima candidata sindaca a Langhirano. La presentazione, a cura del gruppo civico “Un percorso insieme per Langhirano”, avverrà in un incontro pubblico giovedì 25 gennaio alle ore 20.45 al Centro Culturale Emma Agnetti Bizzi, in via Battisti a Langhirano.

Di Martino è consigliere comunale indipendente, all’opposizione dell’attuale Amministrazione comunale, dopo aver ricoperto l’incarico di assessora alla cultura e al bilancio dal 2014 al 2020. Recentemente ha caratterizzato il suo impegno politico con azioni a tutela del territorio, come la difesa della piana di Torrechiara da un nuovo prosciuttificio.

L’incontro di giovedì sera prevede un’introduzione a cura di un esponente del gruppo civico “Un percorso insieme per Langhirano” e a seguire l’intervento di Federica Di Martino che illustrerà le linee politiche del progetto e i caposaldi della campagna elettorale per il rilancio di Langhirano.

Le elezioni comunali si terranno il prossimo 9 giugno in concomitanza con le elezioni europee.

“È con emozione – afferma Federica Di Martino – che accetto la candidatura a sindaca che mi è stata proposta da un gruppo di persone che vuole un progetto politico nuovo per Langhirano, una visione nuova che superi gli steccati dell’attuale Amministrazione e sappia dialogare coi cittadini, con un impegno di natura civica per il bene comune. Mi hanno chiesto una disponibilità e, consapevole dell’impegno profuso in questi anni, non mi tiro indietro e mi metto a servizio della comunità di Langhirano.

Nell’autunno scorso abbiamo tenuto alcuni incontri di ascolto dei bisogni dei cittadini, sono stati momenti significativi ed arricchenti per comprendere cosa non va nel rapporto col Comune. Invito tutti gli interessati a cambiare le cose a partecipare giovedì sera”.