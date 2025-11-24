Federica Ubaldi: “Bene l’Osservatorio, ora si istituisca uno Sportello per il diritto alla Salute”

“Accogliamo con soddisfazione la proposta della realizzazione di un osservatorio per le liste d’attesa: una scelta che va nella direzione di quanto avevamo proposto sul tema della salute, sollecitando il Sindaco ad un intervento sul tema, nell’interrogazione che abbiamo presentato”, così Federica Ubaldi a commento della notizia della creazione di un osservatorio.

“Il passo successivo ora deve essere quello della creazione di uno sportello per il diritto alla salute, che possa svolgere anche un ruolo di garante per la reale tutela del diritto alla salute dei cittadini”. Una proposta quella di Federica Ubaldi già avanzata in un’interrogazione alla giunta e che ora prende una forma più specifica.

“Lo sportello, che è già stato avviato con successo in altri comuni, permette di raccogliere le segnalazioni dei cittadini ma anche di fornire consulenza in collaborazione con gli enti del Patto Sociale. Rispetto al tavolo ad oggi presente del Patto Sociale avrebbe un ruolo più operativo e potrà anche sovraintendere alla stesura, da parte dell’Amministrazione, di un profilo di salute comunale”, prosegue.

Il profilo di salute comunale, che identifica lo standard di salute dei cittadini, sarà quindi la base per la costruzione di un piano per la salute finalizzato a mantenere standard ottimali e un livello di assistenza adeguato, sul quale la figura del garante avrà un compito di vigilanza. “In quest’ottica lo sportello – conclude Ubaldi – si profila come uno strumento a tutela dei cittadini, ma anche come un punto di ascolto, indirizzo ed informazione che in una situazione come quella attuale è più che mai urgente e necessario”.