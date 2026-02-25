Federica Ubaldi: “Parma ancora senza un’area eventi: dopo quattro anni nessuna alternativa”

A distanza di quasi quattro anni dall’insediamento, l’Amministrazione non è ancora riuscita a individuare un’area da destinare stabilmente a eventi. La proposta relativa alla zona dell’ex mercato bestiame non ha ottenuto i fondi del bando regionale e, ad oggi, non solo manca un’alternativa concreta, ma non sembra esserci nemmeno un piano B in previsione. Una situazione che ha portato a spostare le risorse destinate al co-finanziamento verso altre attività culturali.

“È evidente – afferma la consigliera comunale Federica Ubaldi – che manca una programmazione chiara su un’infrastruttura importante. Senza un’area dedicata, continuiamo a rincorrere soluzioni temporanee”.

L’assenza di un’area eventi ha ripercussioni sulla credibilità di un calendario culturale e musicale che possa definirsi tale su cui, salvo qualche raro evento sporadico come quelli al Parco Ducale, Parma è rimasta indietro rispetto all’evoluzione di città limitrofe, come ad esempio Mantova, Ferrara e Reggio.

Anche sul fronte degli spazi al chiuso, le opportunità risultano limitate, concentrando gran parte della programmazione sul Teatro Regio.

“Un’area eventi ben progettata – aggiunge – consentirebbe di attrarre pubblico da fuori città e generare indotto turistico. È difficile parlare di centralità dei giovani senza un luogo capace di ospitare appuntamenti di intrattenimento di medie e grandi dimensioni”.

“In questi anni – conclude – è mancata una visione chiara sul tema. Serve una programmazione più concreta e di lungo periodo, capace di dare alla città spazi adeguati e una prospettiva definita”.