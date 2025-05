Felegara, entrano di notte nel cortile di una scuola: 18enne nei guai per spaccio

Grazie alla segnalazione di un cittadino, i Carabinieri hanno sorpreso tre giovani all’interno di una scuola. Un 18enne è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish, un coltello e un bilancino di precisione, mentre un 19enne ne aveva un grammo e mezzo della medesima sostanza nascosto nei pantaloni.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Fornovo di Taro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 18enne italiano, ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di hashish e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

L’indagine è scaturita da un intervento nella frazione di Felegara, nel comune di Medesano, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di pronto intervento 112.

Era la sera del 7 maggio, intorno alle 22:00, quando un residente di Felegara, insospettito da alcune figure illuminate da torce che si muovevano all’interno del cortile di un istituto scolastico, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Una pattuglia dei Carabinieri di Fornovo, supportata da una dell’Aliquota Radiomobile di Salsomaggiore Terme, hanno rapidamente raggiunto il luogo segnalato.

Dopo aver circondato l’area, i militari si sono divisi per monitorare i possibili punti di fuga e hanno fatto accesso nel cortile dell’istituto, sorprendendo tre giovani che non sono riusciti a fornire una valida giustificazione per la loro presenza nelle pertinenze della scuola a quell’ora.

I tre, identificati in un 20enne, un 19enne e un 18enne italiani, tutti residenti in provincia, hanno manifestato sin da subito un atteggiamento nervoso, alimentando i sospetti dei Carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo.

Durante la perquisizione, il 18enne è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, suddivisi in due “pezzi”, che nascondeva all’interno di un marsupio oltre ad un coltello con lama di 15 centimetri e un bilancino digitale di precisione.

Il 19enne, invece, aveva nascosto nei pantaloni un piccolo involucro contenente 1,5 grammi della stessa sostanza.

L’analisi delle sostanze rinvenute, effettuate con dispositivi narco-test, hanno confermato trattarsi effettivamente di stupefacente di tipo hashish, e pertanto sono state vincolate al sequestro unitamente al coltello ed alla bilancia di precisione.

Al termine delle attività, e dopo aver raccolto riscontri probatori inequivocabili, i Carabinieri hanno denunciato il 18enne all’Autorità Giudiziaria. Il 19enne è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma