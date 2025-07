Felino, Bonifica Parmense a lavoro sulla frana di via Case Belli

Stanno per terminare, nel pieno rispetto delle tempistiche, i lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale lungo via Case Belli a Felino, intervento finanziato dalla Bonifica Parmense con 48 mila euro per la costruzione di opere drenanti e la riduzione e relativa stabilizzazione di un movimento franoso che interessa un’importante via di collegamento tra i Comuni di Felino e Langhirano.

Nei giorni scorsi l’area è stata oggetto di un sopralluogo da parte del Consorzio, con la presidente Francesca Mantelli e il direttore generale Fabrizio Useri che, accompagnati dal responsabile di zona che sovrintende ai lavori, il tecnico consortile Francesco Groppi, hanno illustrato l’intervento al sindaco di Felino Filippo Casolari.