Felino, colpo da 600 euro di cosmetici al supermercato: denunciati due giovani dell’Est Europa

Un colpo studiato nei minimi dettagli, ma durato pochi minuti. Due uomini hanno fatto razzia di prodotti di bellezza e cosmetici di alta gamma per un valore superiore a 600 euro all’interno di un supermercato di Felino, riuscendo a uscire senza destare sospetti.

A fermarli, però, è stata la precisione dei Carabinieri di Sala Baganza, che grazie alle immagini di videosorveglianza e al riconoscimento facciale sono riusciti a identificarli e denunciarli.

L’episodio risale a due settimane fa, quando i due sono entrati nel punto vendita fingendo di fare la spesa. Dopo aver riempito un carrello con un intero espositore di cosmetici, sono usciti “a ritroso” dall’ingresso principale, approfittando dell’apertura automatica della porta azionata da uno di loro che faceva finta di entrare.

Una manovra rapida e coordinata che ha permesso ai ladri di allontanarsi senza passare dalle casse.

Pochi minuti dopo, il personale del supermercato ha dato l’allarme e il legale rappresentante dell’attività ha sporto denuncia ai Carabinieri, consegnando anche le immagini del sistema di videosorveglianza.

Da lì è partita un’indagine accurata: i militari hanno analizzato fotogramma per fotogramma, riuscendo a individuare l’auto usata per la fuga e a risalire alla società di noleggio a cui era intestata.

L’incrocio dei dati con le banche dati dell’Arma e la comparazione tramite riconoscimento facciale hanno permesso di identificare due uomini di 24 e 27 anni, entrambi di origine est-europea, senza fissa dimora e con precedenti per reati simili. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Parma per furto aggravato.

Gli indagati sono, allo stato, solo sospettati del reato contestato e che la loro posizione sarà vagliata dall’autorità giudiziaria nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.