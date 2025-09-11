Felino, fermato dopo l’inseguimento con 18 dosi di cocaina: arrestato un 22enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno portato a termine un’operazione antidroga, conclusasi con l’arresto di un 22enne di cittadinanza straniera. Le accurate indagini svolte dai militari hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza che lo ritengono il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo “cocaina”.

L’attività investigativa ha avuto inizio intorno alle 15:30 del 9 settembre, durante un servizio di perlustrazione operato da una pattuglia della Stazione di Sala Baganza, nel Comune di Felino, precisamente nella zona di Strada al Castello.

L’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da un’autovettura che procedeva velocemente su quella strada verso il centro di Felino.

Insospettiti dalla forte velocità del veicolo, i Carabinieri hanno azionato i dispositivi luminosi dell’auto di servizio, intimando l’alt al veicolo che, invece di fermarsi, ha schiacciato a fondo sul pedale del gas nel tentativo di sfuggire al controllo.

Dopo un breve inseguimento, dove il conducente dell’auto in fuga ha eseguito diversi cambi di direzione e plurime manovre pericolose, incurante della presenza dei numerosi pedoni e della segnaletica stradale, è stato fermato in Via Verdi mentre tentava di abbandonare l’auto.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno identificato il conducente in un 22enne straniero senza precedenti che si è dichiarato un turista per la prima volta di passaggio in Italia, incapace di comprendere a pieno la lingua italiana.

Ma le dichiarazioni fornite dal 22enne hanno insospettito ulteriormente gli operanti che hanno approfondito gli accertamenti alle banche dati, potendo accertare che in realtà lo stesso era già stato nel “bel paese” nel 2023 e in quell’occasione era anche stato controllato in meridione dalle forze di polizia locali.

Il comportamento sospetto e le scuse poco convincenti hanno spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo. Ispezionando l’auto, i militari hanno rinvenuto, abilmente nascosta all’interno di una bocchetta di ventilazione dell’aria, un calzino scuro che conteneva 18 involucri avvolti da una pellicola nonché la somma di quasi 400 euro in banconote di piccolo taglio. Le successive analisi e la pesatura hanno permesso di accertare che il contenuto degli involucri sospetti era di fatto “cocaina” per un peso complessivo di oltre 13 grammi.

Alla luce dello stupefacente rinvenuto e sequestrato unitamente al denaro, ritenuto pertinente all’attività delittuosa, in considerazione della suddivisione delle dosi (in modo propedeutico all’immediata cessione sulla piazza locale) i militari hanno accompagnato il 22enne nella caserma di Sala Baganza dove, al termine delle formalità necessarie, è stato dichiarato in stato di arresto.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto lo ha condannato ad un anno di reclusione con sospensione della pena oltre al pagamento di 1.500 euro di multa.

E’ doveroso osservare che l’odierno arrestato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.