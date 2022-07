Felino, Musica in Collina: a Villa Caumont Caimi le Musiche dal Nuovo Mondo con La Toscanini Next

L’originale musica jazz, blues e swing, che si sviluppa in America nel XX secolo, sarà la protagonista del quarto evento della rassegna concertistica “Musica in Collina”, organizzata dall’Unione Pedemontana Parmense in collaborazione con La Toscanini, in programma per venerdì 29 luglio nella splendida cornice di Villa Caumont Caimi a Felino. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Felino e l’Associazione culturale Filinum.

A salire sul palco sarà la giovane e talentuosa orchestra “La Toscanini Next” diretta da Roger Catino, che delizierà il pubblico con brani, tra gli altri, di Ellington, Desmond, Glenn Miller, Gershwin e Bernstein.

Il programma vuole essere un vero e proprio tributo ad un’intera epoca, ai protagonisti di quella musica e alle mitiche band nate negli anni ’30, presentando anche autori che continuano lungo la strada tracciata, come Chick Corea, Paul Simon e Art Garfunkel. Completa il programma un tributo al genere, allo stile, all’America da parte dei nostri Renato Carosone ed Henghel Gualdi.

Ricordiamo che l’appuntamento felinese di “Musica in Collina” sarà preceduto, venerdì 22 luglio alle ore 21, dal concerto in piazza Fornia a Monticelli Terme. Protagonista sarà sempre “La toscanini Next” ma in versione ensemble con Alessandro Salaroli (sax soprano), Luca Crusco (sax contralto), Ethan Bonini (sax tenore), Eoin Setti (sax baritono), Andrea Coruzzi (fisarmonica) e Martino Mora (batteria e percussioni).

Il concerto di Felino precederà le ferie agostane: “Musica in Collina” riprenderà a settembre con gli ultimi due concerti. Il primo domenica 4 settembre alle 21 nella splendida Corte Agresti di Traversetolo con la performance del “Quartetto d’Archi La Toscanini” composto dai violini di Caterina Demetz e Sara Colombi, dalla viola di Carmen Condur e dal violoncello di Vincenzo Fossanova. Il programma della serata prevede musiche di Giovanni Battista Viotti, Joaquín Turina e Alexander Borodin. Il secondo e ultimo appuntamento è per domenica 18 settembre alle 21 al Teatro Crystal di Collecchio con il “Duo d’Archi La Toscanini” formato da Mihaela Costea (violino) e Antonio Mercurio (contrabbasso). Un gran finale con le note di Georg Philipp Telemann, Reinhold Moritzevič, Glière, Emil Tabakov, Fritz Kreisler, Vito Mercurio e Astor Piazzolla.

Per assistere al concerto di Felino, il costo di un singolo biglietto è di 20 euro (Posto unico). Per informazioni e prenotazioni occorre rivolgersi all’Associazione culturale Filinum, telefonando al 335 7492334, email: associazionefilinum@libero.it. I biglietti possono essere acquistati sul posto, oppure sono disponibili in prevendita alla Tabaccheria “Quadrifoglio” di Felino, in via Carducci7/A.

Il biglietto intero per ognuno degli altri concerti ha un costo di 10 euro, che scende a 5 per gli under 30, ad eccezione di quello che si svolgerà a Felino che sarà a posto unico ad un costo di 20 euro.

Per informazioni e prenotazioni relativamente agli altri concerti, occorre rivolgersi alla biglietteria del Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini” (Viale Barilla 27/A – Parma) telefonando allo 0521 391339, inviando una mail biglietteria@latoscanini.it. I biglietti possono essere acquistati anche online sul sito www.biglietterialatoscanini.it.