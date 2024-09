Felino, sorpresi con 50 grammi di hashish: arrestati un ragazzo e una ragazza ventenni

Un’auto in sosta all’interno del parcheggio del castello di Felino, con a bordo un ragazzo e una ragazza, ha attirato l’attenzione dei militari, che hanno proceduto al controllo del veicolo e degli occupanti. Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 50 grammi di stupefacente, in parte già confezionato in singole dosi oltre a diverso altro materiale utilizzato per la pesatura, frazionamento e confezionamento dello stupefacente.