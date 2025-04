Felino, spaccio di hashish alla fermata del bus: denunciato 24enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza, hanno intensificato l’attività di controllo del territorio, finalizzata a prevenire e reprimere i reati in genere, con particolare attenzione all’area adiacente a un supermercato situato nel Comune di Felino, dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di persone sospette.

Al fine di prevenire potenziali problematiche legate alla sicurezza, nel primo pomeriggio del 2 aprile, i Carabinieri di Sala Baganza hanno messo in atto un servizio specifico, impiegando uomini e mezzi sia in uniforme che in abiti civili.

In particolare, l’attenzione dei militari in abiti civili, appostati per osservare l’area, si è concentrata su un giovane che stazionava da più di un’ora a una fermata dell’autobus presente su Via Calestano. Nonostante si fossero fermati diversi mezzi pubblici, il giovane è apparso disinteressato a salirvi, continuando a guardarsi attorno come se dovesse aspettare qualcuno e ricevendo con frequenza telefonate.

Insospettiti dal comportamento del giovane, i Carabinieri in osservazione hanno comunicato ai colleghi in uniforme la sua precisa posizione, al fine di sottoporlo a un controllo di polizia. Alla vista della pattuglia che si stava fermando a pochi metri da lui, il giovane ha estratto rapidamente un involucro di colore bianco dalla tasca del giubbotto e lo ha nascosto nella zona inguinale, sotto i pantaloni.

Identificato in un 24enne italiano residente in provincia, è subito apparso molto nervoso e insofferente al controllo, affermando di non possedere nulla di illecito.

Tuttavia, i Carabinieri, forti di quanto comunicato dai colleghi in abiti civili e percependo un forte odore di “cannabinoidi” proveniente dagli abiti del 24enne, hanno deciso di approfondire il controllo.

Dopo essere stato accompagnato in caserma, a seguito di perquisizione personale, il 24enne è stato trovato in possesso di oltre 20 gr. di hashish, in un unico pezzo, e di una bilancia digitale.

La sostanza e la bilancia digitale rinvenute sono state immediatamente repertate e sottoposte a sequestro, a seguito dell’analisi narcotest che ha confermato che si trattava di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Al termine degli accertamenti, acquisiti tutti i riscontri probatori necessari, il 24enne, già gravato da un precedente specifico, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di hashish è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma.

Si precisa che l’indagato è al momento solo indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma