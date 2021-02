Fermati durante una rissa in strada a Monticelli, avevano nell’auto oggetti da scasso: denuncia per tre uomini

La scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenivano a Monticelli Terme (PR) in quanto erano stati segnalati alcuni soggetti che si picchiavano violentemente in strada.

I militari intervenuti sul posto, procedevano al controllo di tre stranieri, tutti in stato di alterazione psicofisica dovuta la consumo di alcolici. Gli immediati accertamenti permettevano di rinvenire, a bordo dell’auto di uno dei fermati, un coltello del genere vietato e vari arnesi atti allo scasso, per i quali l’uomo è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

Tutti e tre i soggetti identificati sono stati poi sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti covid, non avendo rispettato il divieto di uscire dopo le 22:00 senza giustificato motivo, nonché per ubriachezza molesta.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma