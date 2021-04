Fermati in viale Fratti con qualche grammo di cocaina in auto, a casa ne conservavano mezzo chilo: arresto per un 37enne

Nel corso dei servizi perlustrativi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia della città, in viale Fratti all’altezza dell’incrocio con via Trieste, hanno fermato un’autovettura con a bordo due persone identificate in un 37enne ed un 27enne di origine albanese residenti a Parma. I due, al momento del fermo apparivano in evidente stato di agitazione, motivo per il quale la pattuglia ha deciso di approfondire il controllo in quanto, si è ritenuto potessero occultare sostanze stupefacenti. Accompagnati in caserma si procedeva alla perquisizione personale che consentiva di recuperare nella tasca dei pantaloni, del 37enne, gr.1 di cocaina, mentre all’interno del vano porta oggetti del veicolo ulteriori gr.15.

Presso l’abitazione, in cantina, all’interno di un forno a microonde si rinveniva una busta contenente 500 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione, mentre dentro un cassetto della cucina la somma di quasi 10 mila euro palese provento dell’attività di spaccio

Il 37enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed associato alla casa circondariale di Parma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma