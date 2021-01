Fermato con 100 grammi di hashish, ne custodiva altri 7 etti in casa: arresto per un 53enne

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Parma Centro in collaborazione con la pattuglia della Polizia Locale hanno tratto in arresto un 53enne italiano residente in città. Lo stesso è stato fermato, mentre percorreva a bordo dell’autovettura Via Cuneo, e sottoposto ad un normale controllo della circolazione stradale da una pattuglia della Polizia Locale. Nel corso dell’identificazione l’uomo si è agitato e per tale motivo è giunta, in supporto, la pattuglia dei Carabinieri.

All’interno del veicolo è stato rinvenuto un panetto di 100 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare ulteriori 700 grammi ed il materiale necessario per il confezionamento. La sostanza ed il materiale sono stati sequestrati. L’uomo, arrestato dai Carabinieri e dalla Polizia Locale per detenzione ai fini di spaccio è trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

