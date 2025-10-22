Fermato in centro a Parma venditore abusivo di alcol: materiale sequestrato e sanzione

Prosegue l’attività di presidio del territorio e contrasto all’abusivismo commerciale da parte della Polizia Locale di Parma.

Nel corso dei controlli di prossimità nel centro storico, il nucleo di agenti di comunità ha individuato e fermato un uomo intento a vendere bevande alcoliche senza alcuna autorizzazione. L’intervento ha portato al sequestro del materiale e alla sanzione del responsabile, trovato in stato di ubriachezza manifesta.

L’operazione sottolinea il ruolo quotidiano degli agenti come presidio fondamentale per la sicurezza urbana e il rispetto delle regole di convivenza civile. “Ringrazio la Polizia Locale per la costante presenza sul territorio e per l’attenzione che dedica al contrasto dell’abusivismo, fenomeno che incide sulla qualità della vita e sull’immagine della nostra città”, ha dichiarato Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità.

L’azione rientra in un più ampio programma di controlli mirati a garantire ordine, legalità e sicurezza nel cuore della città, prevenendo comportamenti che possano minare la vivibilità e la sicurezza dei cittadini.