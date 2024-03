Fermato in città per un controllo era gravato da foglio di via obbligatorio: denunciato 43enne

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, in servizio perlustrativo nel quartiere S. Leonardo ha notato un uomo ed una donna confabulare in una laterale di via S. Leonardo. L’uomo alla vista dell’auto con i colori d’istituto, ha cercato di allontanarsi con il palese intento di sottrarsi ad un eventuale controllo.

I militari, insospettiti da tale atteggiamento hanno deciso di fermare l’uomo e procedere ad un controllo. Il 45enne, palesemente preoccupato esordiva riferendo ai militari, che di fatto non gli avevano posto ancora alcuna domanda, di essere autorizzato a venire a Parma per motivi di lavoro. Affermazione piuttosto strana, che insospettiva la pattuglia, tanto da procedere con un approfondito controllo del nominativo nella Banca dati in uso all’Arma.

Ed ecco svelato motivo di tanta agitazione, l’uomo, un 43enne italiano risultava gravato da un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Parma, emesso dal Questore di Parma nel 2022, della durata di anni 3.

Dopo aver tentato di giustificarsi, accampando diverse scuse, l’uomo è stato accompagnato negli uffici di Strada Fonderie dove al termine delle incombenze di rito è stato denunciato all’A.G. per il reato di inosservanza del foglio di via obbligatorio.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma