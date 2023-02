Fermato in via Emilio Lepido, sull’auto aveva pneumatici rubati e attrezzatura da scasso: denunciato

Ieri notte la pattuglia della Sezione Radiomobile di Parma mentre percorreva Via Emilio Lepido ha incrociato un’auto che procedeva a velocità sostenuta nel senso opposto; dopo aver invertito la marcia è stata inseguita e bloccata.

Alla guida un 30enne moldavo, residente in città con diversi precedenti di polizia. All’interno del mezzo erano presenti due pneumatici nuovi completi di cerchioni, per i quali non era in grado di fornire indicazioni sulla loro provenienza e oltretutto rilasciando dichiarazioni non credibili. I militari, sottoposto a perquisizione l’uomo con esito negativo, ed aver esteso la stessa all’autovettura, hanno rinvenuto degli arnesi atti allo scasso, nascosti sotto il sedile e nel portabagagli.

Ormai scoperto ha ammesso di aver rubato i pneumatici in via Montanara. Sul posto la pattuglia ha individuato l’autovettura, sollevata con un crick, a cui mancavano le ruote dal lato passeggero. Il 30enne accompagnato presso gli uffici è stato denunciato per ricettazione, porto di oggetti di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. La refurtiva è stata immediatamente restituita al proprietario.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma