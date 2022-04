Fermato in via Montanara per ubriachezza molesta

Ieri sera alle 19.30 una Volante della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati in genere, su disposizione della Centrale Operativa 113 è intervenuta in Strada Montanara nei pressi di un’edicola, dove era presente l’ambulanza del 118 per una persona ubriaca.

Giunti sul posto, gli Agenti delle Volanti avevano modo di verificare la presenza di un uomo in evidente stato di ubriachezza dovuto all’abuso di sostanze alcoliche che in maniera categorica rifiutava di essere trasportato in Pronto Soccorso per le necessarie cure mediche.

L’uomo, che manifestava tutti i sintomi dell’ubriachezza, veniva invitato dai poliziotti a declinare le proprie generalità o a esibire un valido documento idoneo all’identificazione. Con non poche difficoltà l’uomo riferiva di essere nato in Colombia e di avere 30 anni e di essere sprovvisto di documenti.

Per tale motivo il 30enne è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per le attività di identificazione e fotosegnalamento da parte della Polizia Scientifica e per la redazione degli atti a suo carico.

Dagli accertamenti esperiti, l’uomo, incensurato, non aveva alcun titolo di soggiorno valido che legittimasse la sua permanenza sul territorio nazionale. Per tali ragioni, all’esito degli accertamenti di rito il 30enne colombiano è stato denunciato per ubriachezza molesta. Il cittadino colombiano è stato inoltre trattenuto presso gli uffici della Questura per essere messo a disposizione del personale dell’Ufficio Immigrazione ai fini della verifica della sua posizione amministrativa.

Questura di Parma