Fermato in zona stazione privo di documenti: 24enne denunciato per immigrazione clandestina

Ieri, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire la commissione dei reati e ad aumentare il senso di sicurezza nei cittadini, la Polizia di Stato di Parma ha denunciato un 24enne pakistano per immigrazione clandestina.

Ieri mattina, durante la normale attività di controllo del territorio, la volante ha controllato un uomo che bivaccava in zona stazione. Il soggetto sottoposto a controllo ha immediatamente dichiarato di essere sprovvisto di qualsivoglia documento che potesse attestare la propria identità, e di essere arrivato a Parma da qualche giorno con un’autovettura condotta da uno sconosciuto, proveniente dalla Romania.

Gli operatori delle volanti hanno pertanto accompagnato l’uomo in Questura per accertare la sua esatta identità.

Sottoposto a fotosegnalamento da parte del personale del locale gabinetto di Polizia Scientifica, l’uomo identificato per un 24enne di nazionalità pakistana è stato denunciato per immigrazione clandestina e invitato presso l’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.