Ferragosto rock al Bilbao

Il ferragosto al Bilbao di San Polo d’Enza (in provincia di Reggio Emilia ma sempre molto frequentato dal pubblico parmigiano) è all’insegna del rock internazionale grazie al festival organizzato da Mostro Production, Arci Tom e The Abyss Booking and Promotion.

A partire dalle 15 si alterneranno i Trick or Treat (power metal band da Modena che si è affermata come una solida realtà nel panorama italiano, con album acclamati dalla critica e centinaia di live show in giro per il mondo), Ulvedharr (band con 2 EP e 5 album che esprime il suo massimo potenziale durante le esibizioni live, qualità che li ha portati a raggiungere i palchi di grandi festival italiani e internazionali e VallorcH (dal Veneto, veri e proprio pionieri del folk italico).

In chiusura, gli Alestorm, power/folk metal band nata nel 2004 a Perth, in Scozia. Il loro genere viene definito “true scottish pirate metal”, a testimonianza della prevalenza di tematiche piratesche nei loro testi, anche se dal punto di vista dello stile musicale sono riconducibili a gruppi della scena viking/folk scandinava.

Al termine dei concerti la serata proseguirà con il dj set del TempoRock, storico staff del clubbing alternativo reggiano.

Durante la giornata sarà presenti banchetti e una rievocazione storica di combattimenti medievali.

Biglietti (comprensivi di concerti e free access all’after show dj set) in prevendita su Mailticket. Solo after show dj set a partire da mezzanotte a 10 euro.

Il Bilbao San Polo D’Enza è uno storico locale nel reggiano, una location open air di 12.000 mq sulle rive dell’Enza che ha recentemente riaperto sotto la direzione musicale e organizzativa dei gestori del circolo Fuori Orario.