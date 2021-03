Festa del Papà al Maggiore: piccoli Dudù per i neonati ricoverati

Piccoli Dudù, oggettini di stoffa, lana e cotone arrivano alla Neonatologia del Maggiore per la Festa del papà.

L’ingrediente speciale di questi manufatti è l’odore, raccolto da mamme e papà e consegnato ai neonati della Neonatologia. Le fatine che hanno ideato, predisposto e donato questi pensieri per i piccolissimi sono quelle di “Cuore di Maglia”, mettendo in pratica un sistema di consolazione importantissimo per i ricoverati che beneficiano così dell’odore dei genitori e ne traggono consolazione e sollievo.

“Odore, stimolazione tattile e suono dolce sono riconosciuti come strumenti utile per la stabilizzazione del neonato e il supporto delle capacità emotive e cognitive – sottolinea il direttore di Neonatologia Serafina Perrone – un dono significativo dunque per la Festa del papà e tutti i piccolissimi di Neonatologia”.