Festa del Vino e Street Food in Piazza Ghiaia il 27 e 28 Aprile

I protagonisti di questa particolarissima Festa del Vino e dei Sapori – promossa da PromoGhiaia e organizzata da Maria lombardi – sono nove produttori vinicoli provenienti da varie zone dello Stivale: dalle campagne del Veneto, ai pregiati vini piemontesi, passando dalle colline picentine per arrivare ai vigneti accarezzati dal mare e dal sole del Campania. Ottanta le etichette in degustazione per questa edizione primaverile, ormai diventata un appuntamento fisso molto amato dal pubblico sotto la vela coperta di Piazza Ghiaia che porta in scena, nel centro storico di Parma,le espressioni vinicole rappresentative del territorio nazionale e che si ripeterà nel fine settimana del 25 e 26 Maggio.

Sabato dalle 18 alle 24 e domenica, dalle 10 alle 24 i Maestri del Vino italiano proporranno presso i loro stand degustazioni e acquisti; in particolare il pubblico avrà la possibilità di comprare presso l’Infopoint della manifestazione un kit degustazione composto da calice di vetro e una tracolla porta-bicchiere, grazie al quale potrà godere di una serie di assaggi agli stand delle nove cantine che partecipano all’evento.Iproduttori saranno a disposizione del pubblico per illustrare le caratteristiche di ogni singolo vino offrendo una valida guida all’acquisto e alla degustazione.

Completano l’offerta della manifestazione una mostra-mercato gastronomica con diverse specialità: formaggi, salumi, olio, specialità dolciarie siciliane ed altro ancora, ma soprattutto le proposte dello street food con gli immancabili arrosticini abruzzesi, specialità calabresi, porchetta e hamburger per tutti i gusti, sorseggiando ottima birra artigianale. Non mancheranno le specialità internazionalecome l’asado argentino.

Tante golosità da gustare passeggiando tra un banco e l’altro oppure comodamente seduti ai tavolo degli stand. Il tutto rigorosamente preparato sul momento, in un’atmosfera in cui i gesti esperti degli operatori diventano già di per sé “spettacolo”.

Ad animare la festa sabato e domenica sera musica live.

https://www.facebook.com/events/1306375690295401?locale=it_IT