Festa della Donna: pranzo per anziani a Collecchio organizzato da Pedemontana sociale

Chicche pasticciate al ragù, scaloppine al vino, patate arrosto e torta. Et voilà, il pranzo è servito. Un pranzo speciale tutto dedicato agli anziani, in particolare alle donne, che si è svolto mercoledì scorso, alla vigilia dell’8 marzo, al ristorante-pizzeria “Porfido” di Collecchio.

L’evento conviviale, rivolto principalmente ai “nonni” e alle “nonne” di Collecchio, Felino e Sala Baganza, è stato organizzato da Azienda Pedemontana sociale, ed era aperto non soltanto agli ospiti dei Centri diurni, ma a chiunque volesse partecipare. Ad accogliere i commensali, la presidente dell’Unione Pedemontana Parmense e sindaca di Collecchio, Maristella Galli, insieme al suo assessore alle Politiche sociali, Costanza Guerci, e all’assessore alle Politiche sociali di Sala Baganza, Giuliana Saccani. Terminato il pranzo, ai partecipanti sono stati regalati dei biscotti con mimosa offerti dalla cooperativa Auroradomus.

«È stato un momento importante – sottolinea Galli –, per ritrovarsi tra vecchie conoscenze e riaprire insieme il libro dei ricordi, richiamando alla memoria persone e fatti di Collecchio, Felino e Sala Baganza. Gli anziani sono preziosi per la nostra comunità, sono la nostra memoria e, con la loro saggezza, possono dare consigli ed essere un punto di riferimento per le giovani generazioni».

Il pranzo rientrava nel ricco calendario di eventi dedicati alla socializzazione della “generazione vintage” programmato da Pedemontana sociale in collaborazione con diverse realtà del territorio e le Amministrazioni comunali di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 15 marzo alla Trattoria “Beccofino” di Monticelli Terme, con il pranzo offerto dal titolare, Pierluigi Spigaroli. Un altro evento storico, questa volta dedicato agli anziani di Montechiarugolo e Traversetolo che ora, passata la pandemia, può finalmente riprendere.