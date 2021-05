Festa della mamma, le priorità di Fdi (di Domenico Muollo)

La Festa della mamma è l’occasione per rivendicare le importantissime battaglie di Fratelli d’Italia per sostenere la maternità e le donne che hanno scelto di avere figli in un periodo storico che le penalizza e che ha minato pesantemente gli equilibri famigliari.

La natalità è ai minimi storici, eppure la sinistra non fa nulla per intervenire a favore delle madri: per questo il dipartimento pari opportunità, famiglia e diritti non negoziabili, capitanato dall’Onorevole Isabella Rauti, ha predisposto un manifesto che riassume le nostre proposte, che sono parte di un’agenda politica che riteniamo non più rimandabile. In questa pandemia le mamme sono state sovraccaricate di lavoro telematico e si sono dovute occupare anche di organizzare la DAD a casa per i propri figli; tutto ciò senza poter usufruire di aiuti consistenti, portando sulle loro spalle le responsabilità di un periodo storico atipico ed estremamente impegnativo.

A questo proposito, FDI organizza banchetti sabato 8 e domenica 9 maggio per festeggiare la figura della mamma e ricordare le nostre priorità politiche per la Donna, fra cui il potenziamento degli asili nido, una maggiore tutela per le mamme lavoratrici atipiche, autonome e partita iva, da sempre al centro dei provvedimenti sostenuti da Fratelli d’Italia. Non ultimo la necessità di sostenere la maternità con indennizzi e sgravi fiscali: il calo della natalità è un’urgenza sulla quale bisogna intervenire subito, senza tentennamenti.

Domenico Muollo

Responsabile Provinciale

Dipartimento Pari opportunità,Famiglia e Valori non negoziabili