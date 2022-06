Festa della Musica: gli appuntamenti in programma oggi e domani

Proseguono gli eventi organizzati in occasione della Festa della Musica promossi in collaborazione con il Comune di Parma.

Stasera, lunedì 20 giugno alle ore 21, il suggestivo Chiostro della Pinacoteca Stuard sarà animato dalle note de Il canto delle badesse concerto della Schola Medievale del Coro Ferdinando Paer nell’ambito della VI edizione di Dialoghi di Musica.

Martedì 21 giugno per la Festa della Musica 2022 La Toscanini e i suoi complessi musicali, proporranno per l’intera giornata il bellissimo Parco della Musica antistante il Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini”. Dalle 9.45 fino a sera in programma spettacoli, letture performative e concerti per bambini e adulti; in chiusura alle ore 21 Concerto di musica da camera con Hila Baggio (soprano) e il quartetto d’archi della Filarmonica “Arturo Toscanini”.

Nella stessa giornata all’Oratorio delle Grazie alle ore 19 si terrà il concerto del coro delle Voci di Parma Canti per il solstizio.

E ancora dalle 19 alle 21 presso il Centro Giovani “Casa nel Parco” si terrà l’iniziativa Music Factory con l’esibizione del collettivo giovanile di artisti, producer e cantanti D-Plague e dei due gruppi musicali Wild dogs e Bertolucci’s Band.

Due le iniziative di Festa della Musica, accolte tra i progetti idonei del bando di Parma Estate 2022, in programma per martedì 21 giugno.

A partire dalle ore 18.30, il Chiostro del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo sarà cornice dell’iniziativa “Musica senza frontiere”, curata dall’associazione culturale Vinylistic in collaborazione con l’associazione Esplora: in programma l’esibizione della “Big Band Advanced Lab della Jazz’on Parma Orchestra”, live band della scena musicale parmense che spazieranno dal rock, al soul e al pop.

La serata si concluderà con dj set in vinile e cd; filo conduttore sarà la contaminazione musicale tra i generi e i modi di fare musica.

Nella stessa serata, alle ore 21, nel Cortile d’Onore di Casa della Musica, si terrà il Tributo a Joni Mitchell con gli allievi del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.