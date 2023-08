Festa della polenta a Cella di Noceto: Campagna Amica protagonista con i prodotti a km zero

La storica festa della polenta a Cella di Noceto, dopo il successo delle precedenti edizioni, quest’anno ritorna con 5 serate che si terranno in due weekend: 25/26/27 Agosto e 2/3 settembre per offrire a tutti la possibilità di trascorrere un appuntamento molto atteso, a base di buon cibo e bella musica.

Campagna Amica, come ogni anno, sarà presente per arricchire la festa con un menù tutto all’insegna della genuinità e tipicità, proposto ai frequentatori della manifestazione che troveranno la polenta, realizzata con farina di mais rigorosamente italiana e macinata a pietra dell’azienda agricola Cominardi, iscritta a Campagna Amica, e condita con il Burro non ogm Valparma, storico marchio territoriale del Consorzio Agrario di Parma.

La polenta potrà essere gustata, come da consuetudine, con funghi e Parmigiano Reggiano e accompagnata dalla tradizionale culaccia del Salumificio Rossi, lumache dell’Azienda Agricola Parizzi e deliziosi vini dell’Azienda Agricola Casamiglio La Pioppa della zona piacentina, tutte appartenenti al circuito Campagna Amica.

Prodotti- sottolinea Coldiretti- della vera agricoltura, contrassegnati dal marchio Campagna Amica sinonimo di territorialità, qualità e distintività. Un’offerta di cibi di qualità, di cui è garantita l’origine e l’identità, con cui si vuol ribadire, ancora una volta, quale è il cibo autentico, proveniente dall’agricoltura, contro il cibo sintetico, prodotto in laboratorio.

Lo comunica Coldiretti Parma, che, insieme al Consorzio Agrario di Parma, collabora all’evento organizzato dalla Pro Loco di Cella di Noceto, per valorizzare le produzioni locali legate ai sapori autentici e genuini di una volta, espressione della cultura rurale.

Tra le novità ospitate dall’edizione 2023 della Fiera si ricordano anche l’elezione di Miss Emilia il 25 Agosto e i fuochi d’artificio il 2 settembre.