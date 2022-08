Festa della polenta a Cella di Noceto: Campagna Amica protagonista con prodotti locali

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la storica festa della polenta a Cella di Noceto quest’anno prevede 5 serate che si terranno in due weekend: 26/27/28 Agosto e 3/4 settembre per consentire a tutti di trascorrere un appuntamento molto atteso, a base di buon cibo e bella musica. Campagna Amica arricchirà la festa con un menù tutto all’insegna della genuinità e tipicità, proposto ai frequentatori della manifestazione che troveranno la polenta, realizzata con farina di mais rigorosamente italiana e macinata a pietra dell’azienda agricola Cominardi e condita con il Burro non ogm Valparma, storico marchio territoriale. Oltre ai tradizionali abbinamenti con funghi e Parmigiano Reggiano se ne troveranno altri più innovativi, sempre a km zero, con sughi a base di lumache dell’azienda agricola Parizzi Fabrizio Elicicoltura. Il tutto accompagnato dalla tradizionale culaccia del Salumificio Rossi e da deliziosi vini di Campagna Amica dell’Azienda Agricola Aschieri Debora di Lemignano di Collecchio e dell’Azienda Agricola Casamiglio La Pioppa della zona piacentina.

Sarà presente anche il Mercato di Campagna Amica con diversi produttori agricoli del territorio, che metteranno in vendita un ricco assortimento di prodotti della terra: dal miele ai prodotti a base di miele per la cura del corpo e il benessere, dalla polenta e prodotti da forno alla birra artigianale agricola.

Lo comunica Coldiretti Parma, che, insieme al Consorzio Agrario di Parma, collabora all’evento organizzato dalla Pro Loco di Cella di Noceto, che da subito ha aderito a “Campagna Amica in festa” tesa a valorizzare e far conoscere ad una platea sempre più vasta le produzioni locali legate ai sapori autentici e genuini di una volta, espressione della cultura rurale.