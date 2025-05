Festa della Repubblica, il concerto dell’Orchestra del Conservatorio al Paganini

L’Orchestra del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, diretta da Carla Delfrate, suona in occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno 2025 alle 17.30 nell’Auditorium Paganini.

Il Concerto è organizzato dalla Prefettura di Parma nell’ambito delle celebrazioni del 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana e sarà offerto gratuitamente alla città, in collaborazione con il Conservatorio di Parma e con il sostegno della Fondazione Cariparma.

Il programma musicale propone “Pelléas et Mélisande” Suite op. 46 di Jean Sibelius, il Concerto per violino e orchestra n. 2 in re minore op. 22 di Henryk Wieniawski, interpretato dal giovane violinista solista Francesco Finazzi, e le Variazioni in si bemolle maggiore op. 56a su un tema dal Corale di Sant’Antonio di F. J. Haydn di Johannes Brahms. I tre brani che esprimono un diverso modo di sentire l’epoca tardoromantica, esplorando la seconda metà dell’800 per arrivare agli albori del “secolo breve”.

Brahms, nel 1873, colorò le sue Variazioni di luce neoclassica e umbratili tormenti, mascherando l’acuto lavoro accademico con brillantezza di suoni. Di poco precedente (1862) è il secondo concerto per violino di Henryk Wieniawski, violinista polacco che lo scrisse a San Pietroburgo. Particolarmente toccante è il secondo movimento cantabile, una Romanza, seguito dal travolgente finale alla Zingara. Ultimo brano in ordine di tempo (1905) è la Suite che Jean Sibelius compose come musiche di scena per il dramma di Maurice Maeterlinck per il Teatro Svedese di Helsinki. La suite percorre la vicenda narrata creando un mondo di suoni “pittorici” di grande suggestione.

Il concerto giungerà a conclusione di una giornata di celebrazioni che si apriranno alle 9.30 nel Parco Ducale di Parma (o, in caso di pioggia, all’interno della Casa della Musica). Alla mattina lo schieramento armato interforze e l’accompagnamento musicale a cura della Banda “G. Verdi”, introdurranno l’intervento del Prefetto e la consegna di 13 onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. L’ingresso al concerto pomeridiano è libero e gratuito. L’evento verrà ripreso dalle telecamere di 12 Tv Parma e sarà trasmesso integralmente in prima serata dall’emittente televisiva nei giorni successivi.