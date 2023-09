Festa dello SportPerTutti in Cittadella il 16 e 17 settembre

La Festa dello SportPerTutti torna a colorare il Parco della Cittadella di Parma, dalle ore 15.30 di sabato 16 settembre alle ore 18.30 di domenica 17 settembre. L’assessore allo Sport del Comune di Parma Marco Bosi ha partecipato alla presentazione, questa mattina a Lostello, insieme a Donato Amadei, Presidente di UISP Parma.

Organizzata dall’Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) col patrocinio del Comune di Parma, la Festa dello SportPerTutti propone un ricco calendario di eventi che coinvolge trenta associazioni e società sportive, decine di tecnici educatori, istruttori e istruttrici, ballerine e ballerini e artisti dello sport, per portare chiunque lo desideri a provare le discipline sportive presenti in modo totalmente gratuito. Laboratori motori e attività sportive, tornei, spettacoli, concerti per una weekend di sport e di festa.

Il programma dell’evento e tutte le informazioni tecniche, pratiche e logistiche sono disponibili in questa pagina:

https://www.uisp.it/parma/pagina/festa-dello-sportpertutti-75-anni-di-uisp-parma