Festa di primavera con Campagna Amica e Solari a Barriera Repubblica sabato 23 marzo

Sabato mattina 23 Marzo al Mercato di Campagna Amica di Barriera Repubblica a Parma arriva la festa di primavera e dell’orto con PooPot, un prodotto innovativo e sostenibile per gli amanti del verde e dell’orticoltura, ideato da un gruppo di studenti dell’istituto Agrario Solari di Fidenza nell’ambito del progetto “Impresa in azione”, promosso da Junior Achievement Associazione non profit che si pone come ponte tra scuola e lavoro per offrire agli studenti percorsi di formazione per sviluppare competenze imprenditoriali e idee di businnes con relativo lancio sul mercato.

PooPot è un vasetto biodegradabile realizzato con scarti alimentari e separato di letame, destinato alla piante per uso domestico o piccoli orti. Si acquista con la piantina e non si deve rinvasare, con notevole risparmio anche di plastica. La piantina va piantata con il suo vasetto direttamente nel terreno o nel vaso di casa; una volta annaffiato il PooPot rilascerà i nutrienti al terreno per la pianta.

“Campagna Amica, sempre aperta a nuove collaborazioni e a dare spazio a idee innovative nell’ambito agricolo e agroalimentare – evidenzia la Presidente dell’Agrimercato di Parma Franca Boschi – il 23 Marzo riserverà, all’interno del Mercato dei produttori agricoli, uno spazio dove gli studenti ideatori di questo vasetto, che si configurano come mini-impresa GreenPotSolari.JA, lo presenteranno e lo venderanno a tutti gli interessati e agli amanti dell’orto, unitamente alle piantine di basilico realizzate da loro in idrocultura. Una bella occasione per dare valore all’estro di giovani studenti e ad un’idea imprenditoriale attenta alla sostenibilità e a combattere gli sprechi utilizzando scarti alimentari, tutti principi condivisi da sempre dalla rete Campagna Amica”.

“Fiera dell’entusiasmo con il quale gli studenti hanno colto questa sfida all’insegna della sostenibilità ambientale – afferma la Dirigente dell’ISISS Magnaghi-Solari, prof.ssa Chiara Pontremoli – sono orgogliosa di presentare questo progetto all’interno di una vetrina come quella di Campagna Amica, che da anni si occupa di valorizzare i prodotti del territorio e le buone pratiche dell’agricoltura”.

Per l’occasione, con l’arrivo della primavera e il “risveglio della campagna”- comunica Coldiretti – il Mercato agricolo presenterà un assortimento ancora più ricco di prodotti di stagione del territorio.