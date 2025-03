Festa di Primavera in centro storico: appuntamento in via Garibaldi domenica 23 marzo

Anche nel 2025 proseguono gli eventi in città della rassegna Parma Viva che domenica 23 marzo animerà via Garibaldi per la “Festa di Primavera”, organizzata da Edicta Eventi, con il patrocinio di Ascom Parma e Comune di Parma.

La manifestazione, che si terrà nel tratto di via Garibaldi compreso tra l’incrocio con via Mazzini e via XX Settembre, vedrà la presenza di un mercatino di qualità con stand selezionati di artigianato artistico, prodotti dedicati alla cura della persona e al benessere, ma anche bancarelle di prelibatezze gastronomiche.

Anche in questa occasione non mancherà la partecipazione di negozi e pubblici esercizi della via che resteranno aperti o vorranno uscire in strada con il proprio stand, sfruttando l’opportunità offerta della pedonalizzazione della strada. Un’ottima occasione per vivere il nostro amato centro storico in un clima di festa durante l’inizio della Primavera.