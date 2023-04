Festa Liberazione: giovedì 20 aprile deposizione delle corone commemorative in vari luoghi della città

Ricordare per non dimenticare il sacrificio di coloro che sono morti in nome della libertà, attraverso letture a cura della Consulta Studentesca che si alterneranno in corrispondenza dei vari cippi lungo il percorso commemorativo.

Nella mattina di, domani, giovedì 20 aprile, prendono avvio le celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione, di cui ricorre, quest’anno, il 78mo anniversario, con la deposizione di corone di alloro in vari punti della città.

Il ritrovo è previsto sotto i Portici del Grano, giovedì 20 aprile, alle 9.55. Il percorso si articola in diverse tappe. In mattinata, alle 10, deposizione della prima corona in corrispondenza della lapide, posta in piazza Garibaldi sul fronte del Palazzo del Governatore, che commemora la fucilazione dei sette martiri (Giuseppe Barbieri 30 anni, Vincenzo Ferrari 41 anni, Gedeone Ferrarini 39 anni, Afro Fanfoni 40 anni, Eleuterio Massari 42 anni, Ottavio Pattacini 38 anni e Bruno Vescovi 19 anni. Furono tutti uccisi il 1° settembre 1944. Trucidati da esponenti della Brigata nera).

Seguirà, alle 10.10, la deposizione alle lapidi commemorative sotto i Portici del Grano che ricordano i militari italiani caduti nelle isole dell’Egeo, i cittadini parmensi deportati nei campi di sterminio e le donne parmensi cadute per la libertà. Il corteo farà, poi, tappa alle 10.20, in borgo San Vitale dove nel 1943 fu istituita la sede del Comitato di Liberazione Nazionale. Seguiranno la posa delle corone d’alloro in via Cavestro davanti all’Università, alle 10.30; all’interno dell’androne del Tribunale, alle 10.40; in via Reggio presso la sezione del Tiro a segno Nazionale dove verranno ricordati gli ammiragli Campioni e Mascherpa, alle 11. La mattinata si concluderà, alle 11.40, al cimitero della Villetta, con deposizione di una corona nel viale centrale, al monumento al Partigiano ed a quello che ricorda i Martiri di Cefalonia.

Nel pomeriggio il corteo si ricostituirà alle 15 per fare tappa davanti alla lapide che si trova all’ingresso delle vecchie carceri di San Francesco. Per proseguire, poi, alle 15.20, per l’ex scuola di applicazione dove ha sede oggi il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri al Parco Ducale. Alle 15.40, deposizione di una corona alla pietra dedicata al Comandante Giacomo Di Crollalanza “Pablo”, in piazzale Pablo; alle 16.05 sosta davanti al Monumento alle Barricate in piazzale Rondani. Si prosegue, alle 16.15, con la deposizione della corona in piazzale Marsala alla lapide che ricorda i Carristi caduti in combattimento. Alle 16.30, a Villa Braga a Mariano, deposizione di una corona e orazioni ufficiali con letture a cura di Isrec.