Festival della Parola, il 29 maggio la serata inaugurale con Susanna Tartaro

La XII edizione del FESTIVAL DELLA PAROLA, il cui programma complessivo è stato presentato lunedì scorso alla Pergola della Corale Verdi insieme ai tanti partner, amici e sostenitori della manifestazione, entra nel vivo già da questa settimana, con due appuntamenti.

Si inizia mercoledì 28 maggio, alle ore 17, con un incontro organizzato dalla Fondazione Museo Bodoniano. All’Auditorium del complesso monumentale della Pilotta, in Piazza della Pilotta, 5 a Parma, sarà possibile assistere alla presentazione del libro di Stefano Bartezzaghi “365 telegrammi 2025” (edito da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori). Dialogheranno con l’autore Claudio Rinaldi, direttore Gazzetta di Parma, e Manlio Maggio, curatore del Festival della Parola.

I telegrammi – provenienti da diversi fondi custoditi in Fondazione Mondadori, come l’Archivio storico Arnoldo Mondadori Editore, l’Archivio storico il Saggiatore, l’Archivio Alba de Céspedes e l’Archivio Gianni Brera – ricostruiscono i rapporti professionali e personali nati e intrecciati dalla casa editrice e dalla costellazione di personalità che la componevano e che intorno a essa orbitavano. I telegrammi hanno nel vincolo del tempo e dello spazio la loro ragion d’essere, comportano una scrittura necessariamente breve, rarefatta e per questa stessa ragione diretta, rapida, purificata dagli orpelli retorici di cui spesso sono vittima le lettere. Una forma di scrittura ancora non indagata in maniera puntuale, anzi, spesso passata inosservata o dimenticata nella sua specificità, che rivela caratteristiche ricorrenti anche se non scritte (forse un genere letterario?).

Giovedì 29 maggio il programma principale del Festival della Parola aprirà la sua serata inaugurale alle alle ore 20.30, nel Parco Vero Pellegrini (viale Mentana, 31, Parma), con il “Il mestiere della voce”, protagonista Susanna Tartaro, in dialogo con Glenda Pelosi.

Susanna Tartaro, curatrice della trasmissione radiofonica Fahreneit (Rai Radio 3), nel suo libro libro Le mie cose preferite, mette in scena tutto il suo amore per la radio, intesa di volta in volta come «poesia, musica, canto, soffio, parola».

A seguire, le finali delle Sfide Oratorie 2025. Anche quest’anno l’ormai collaudato challenge retorico che coinvolge la popolazione studentesca di Parma, ha animato il Festival della Parola. La rassegna punta non solo a restituire alle parole e ai discorsi pubblici una dignità oratoria perduta, ma anche una proprietà espressiva capace di mobilitare e invitare all’ascolto.

L’iniziativa ha vissuto nel mese di aprile una fase eliminatoria che ha avuto luogo, per le scuole secondarie di secondo grado, nell’Aula Magna del Liceo Classico Romagnosi e, per le scuole medie, nell’Aula Magna dell’Istituto San Benedetto. Oratrici e oratori hanno avuto un massimo 4 minuti di tempo per convincere con le proprie argomentazioni la giuria del Festival della Parola. Le sfide oratorie sono individuali e a tema libero. I criteri di valutazione vertono, come sempre, sulla proprietà e padronanza di linguaggio, lessico, originalità, coerenza.

L’ospite della serata, Susanna Tartaro, presiederà la commissione giudicante delle Sfide.

Ad aprire la serata Il Festival dà la parola a… DAI LAB Parma. Didattica Arte Incontri è uno spazio attivo culturale, formativo e professionalizzante, rivolto ai giovani per dare loro nuovi stimoli creativi ed educare ad una partecipazione sociale attiva. Attraverso seminari, workshop, eventi culturali e laboratori esperienziali DAI LAB punta a far sì che il Parco Vero Pellegrini diventi un parco-contenitore da vivere in tutte le sue forme, un luogo di incontro “oltre la scuola”.

In caso di maltempo, la serata avrà luogo presso il Teatro del Cerchio, in Via Giuseppe Gioacchino Belli 6/A), Parma.

