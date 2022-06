Festival della Parola: lo spettacolo inaugurale “A PA’” con Stefano Massini si sposta nel Circolo di Lettura

Viste le previsioni meteorologiche avverse, la prima serata della IX edizione del Festival della Parola, in programma per domani, martedì 28 giugno, non potrà essere ospitata come previsto al Centro Giovani Federale ma dovrà spostarsi al chiuso.

Lo spettacolo “A PA’”, con Stefano Massini, accompagnato dalla voce di Elena Pau e dalla musica dal vivo del Maestro Alessandro Nidi al pianoforte e dell’ensemble d’archi dell’Orchestra FOI Bruno Bartoletti, si svolgerà dunque alle ore 21.30 nel Circolo di Lettura e Conversazione, in Strada Macedonio Melloni 4, a Parma.

La produzione, in prima nazionale, commissionata per l’occasione dal Festival Della Parola quest’anno dedicato a Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita, è in forma di “oratorio” teatral musicale, un racconto–passione per omaggiare il più grande intellettuale della storia italiana. Aspetti della sua vita personale e artistica, raccontati da Stefano Massini, si alterneranno a canzoni scritte dallo stesso Pasolini e a quelle dedicate o scritte per Pasolini da diversi autori e cantautori, interpretate da Elena Pau, nell’arrangiamento di Alessandro Nidi, che accompagnerà al pianoforte l’ensemble d’archi della FOI “Bruno Bartoletti”.

Il Festival della Parola, organizzato e promosso da Aps Rinascimento 2.0, è realizzato grazie ad Opem, main sponsor, e Marella srl, con i contributi di Comune di Parma, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma, Comune di Sorbolo e Mezzani, Comune di Traversetolo. È reso possibile da molte e preziose sinergie: con Net Project, Provincia di Parma, Parma io ci sto!; dalla collaborazione di FOI Bruno Bartoletti,Gruppo Cooperativo Colser Aurora Domus, Gruppo Scuola, Centro Giovani Federale, Centro Giovani Montanara, Corale Verdi, Fondazione Magnani Rocca, Villa Meli Lupi, FIAB Parma, FAI Parma, City Angels.

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti.

Info: www.festivaldellaparola.it.