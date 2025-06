Festival della Parola, Pedalate con Quisquilie Letterarie a Lesignano

La collaborazione con FIAB Parma Bicinsieme prosegue con una nuova, prestigiosa destinazione nel Comune di Lesignano de’ Bagni, sabato 14 giugno, alle ore 10.30, con la quarta delle Pedalate con Quisquilie Letterarie, all’interno del Festival della Parola. La rassegna arriva alla Fondazione Mario Lanfranchi (via Martiri della Libertà 68, Santa Maria del Piano), dove Tito Pioli presenta il suo libro “Penna in testa, terra in mano” (2025, Wojtek Edizioni), in dialogo con Silvia Bardella. Interventi musicali di Clelia Cicero.

Confinamento pandemico, marzo 2020: Maria di San Pietroburgo, insegnante russa alla scuola media Gadda di Parma, conduce gli allievi in passeggiate silenziose leggendo Tolstoj. Con un primo gesto di ribellione costruiscono una capanna e seppelliscono i telefoni. Da quel momento, la tolstojana Maria e i suoi allievi, in una discesa felice verso la libertà, apprenderanno a dedicarsi alla natura imparando dalle usanze degli indiani d’America. Il romanzo di Pioli, distillato purissimo e disarmante di follia, radicale e delicato, divertente e commovente, trasforma con originalità estrema l’esperienza della chiusura pandemica in una rivelazione, poetica e visionaria, di ciò che significa e comporta essere creature realmente vive e libere.

Villa Lanfranchi, già Ca’ Fusari, è situata a Santa Maria del Piano, frazione di Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma. Costruita nel XVI secolo, è una delle ville più antiche del Parmense. Il cancello d’ingresso, con fastosi riccioli dorati, si apre e si chiude sulle note del “Libiamo” da La Traviata di Verdi. Annesso al giardino, sulla sinistra guardando la facciata, si trova l’oratorio dedicato a Santa Maria Maddalena, utilizzato a lungo come magazzino per attrezzi agricoli. Fu restaurato e riconsacrato nel 1962 con una messa solenne, cantata dal celebre soprano Anna Moffo, al tempo moglie di Mario Lanfranchi. Oggi l’oratorio si offre come teatrino di corte vestito di una sinfonia di antichi frammenti di tessuti liturgici e da parata, una prima significativa testimonianza delle tante onnivore smanie collezionistiche che hanno segnato la vita del Maestro. La villa si annuncia attraverso un immoto e ordinato giardino all’italiana con parterres abitati da statue. Nella dialettica di natura e artificio la tradizionale impeccabile simmetria del giardino all’italiana è contraddetta dalle sinuose forme di un laghetto con ninfee, singolarità del giardino all’inglese. I contrasti ci abituano fin da subito alla filosofia del proprietario praticata nel segno del vivere e gioire, del soddisfacimento dei sensi e soprattutto dell’infrangere le regole.

Ingresso con visita guidata alla Villa Lanfranchi ad offerta.

Per i cicloamatori il ritrovo è previsto a Parma alle ore 8.15, nel Parco dei Poeti (Via Bizzozero 15), con partenza alle 8.30. Registrazione cicloamatori 2 € soci FIAB (assicurazione infortuni), 4 € non soci FIAB (assicurazione infortuni e RC). Info Pedalate Rita: 329 1683390; rita.bacchi59@gmail.com. Info Quisquilie Staff Festival: 320 7133650, info@festivaldellaparola.it.

Info: www.festivaldellaparola.it.