Festival Interculturale dell’Integrazione: il 13 novembre al Museo d’Arte Cinese di Parma

È in arrivo il gran finale della terza edizione del festival interculturale dell’integrazione Ahymé Festival, dedicato alla cultura e alla musica d’Africa che è stata presentata stamattina in conferenza stampa dall’Assessora alla Cooperazione Internazionale del Comune di Parma Nicoletta Paci, dall’ideatore Bessou GnalyWoh, da Emma Obounonon N’Thao della Consulta dei Popoli e da Giovanni Amighetti direttore artistico musicale del Festival.

La cultura africana si apre alla città al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma il prossimo 13 novembre puntando sulla interazione multietnica, sul dialogo tra i popoli e la voglia di trovare uno spazio e un tempo che possa divenire ponte tra le diverse culture.

Ideato dall’artista, musicista, compositore e autore Bessou GnalyWoh (presidente dell’associazione Colori d’Africa – Aps) il Festival trova la collaborazione di molte realtà cittadine e il patrocinio del Comune di Parma.

“Anche questo Festival è un momento importante per la città di Parma” dice Nicoletta Paci Assessora alla Cooperazione Internazionale del Comune di Parma “un momento di incontro fra persone con differenti tradizioni e costumi ma che la contemporaneità vede unite nei momenti di vita e nel tessuto urbano. Sono momenti come questi, di racconto e meraviglia di una cultura che arriva qui da lontano con tutto il potenziale di contaminazione che possono sensibilizzare e promuovere l’inclusione sociale e la convivenza civile in maniera naturale e semplice”.

Tante sono le realtà che hanno creduto e cooperato a questa iniziativa: Arvmusic, Museo Arte Cinese ed Etnografico di Parma, la Consulta dei Popoli, Caplèra di Medesano, Piattaforma delle Associazioni di Parma, « Communauté de la Diaspora Ivoirienne de Parme et Provinces « CDIPP », Femmes Ivoiriennes Dynamiques de Parme et Province « AFIDPR », Associazione del Cittadini Burkinabè di Parma e Provincia « A.R.B.P.P », « Associazione Dei Giovani Patrioti pour la Paix des Burkinabés en Italie » Associazione Dei Giovani Patrioti per la Pace dei Burkinabe in Italia”, Associazione Faso-Kanou del Malie di Parma, Associazione Fratelli e Sorelle del Malie di Parma.

FASHION DAY PARMA LA CULTURA KEMITE



L’Ahymé Festival prevede un appuntamento davvero speciale che porterà a Parma gli abiti che hanno sfilato alla Settimana della Moda di Milano nella sesta edizione della sezione della kermesse che sostiene i designer africani.

Dalle 20 si aprirà una sfilata ispirata ai raggi del sole dedicata a celebrare l’ancestrale cultura kemite, origine dei popoli africani di derivazione egizio-nubiana del 5° secolo A.C. e recuperata oggi grazie a un’operazione di riscoperta e valorizzazione condotta dall’Associazione Colori d’Africa-APS . Gli abiti potranno essere indossati anche dal pubblico e con la collaborazione del fotografo Arturo Delle Donne gli abiti delle stiliste Asso Ahua, Emma Obounon, Sabine Gnago ed Esther Osagle saranno protagonisti di uno straordinario album fotografico che raccoglierà le emozioni della speciale iniziativa.

La moda kemite si riconosce per l’utilizzo di colori armoniosi, stoffe fantasiose e dalle tonalità sgargianti, elementi questi che nell’immaginario collettivo identificano l’abbigliamento tradizionale africano. Sfileranno per l’occasione ragazzi e ragazze delle più diverse provenienze africane, rappresentando ognuno la propria comunità.

Prima della sfilata sarà possibile partecipare alla passeggiata guidata alla mostra “The Homo Sapiens” focalizzata sulle tradizioni dell’abbigliamento dei cittadini italiani di origini straniere. Il percorso di visita sarà condotto dall’artista fotografo Arturo Delle Donne e dalla vicedirettrice dl Museo D’Arte Cinese ed Etnografico Chiara Allegri.

Al fine di favorire la convivialità è previsto un rinfresco prima della presentazione degli abiti kemite con il contributo di Ria Money transfer, La Frutteria Lab SRL, Agri Banana.

Con la supervisione del Direttore dell’Ahymé Festival BESSOU GnalyWôh e Maketa SOUMAH che condurrà la manifestazione.

