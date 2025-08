Festival Internazionale dei Giovani 2025: esibizione in Piazza Garibaldi

Il Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi e l’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri, con delega alla Pace, Daria Jacopozzi hanno accolto, nella Sala del Consiglio Comunale, il gruppo Children’s folk dance ensemble Turiec dalla Slovacchia e il gruppo The folk ensemble Děcka z Buchlovic dalla Repubblica Ceca, in Italia per il Festival Internazionale dei Giovani 2025. Si tratta della terza tappa parmigiana del progetto, patrocinato dall’UNESCO, che da anni si svolge sui nostri Appennini nel periodo estivo, coordinato da Carlo Devoti. Successivamente i ragazzi e le ragazze si sono esibiti in Piazza Garibaldi.

Il Children’s folk dance ensemble Turiec è un gruppo slovacco, fondato nel 1982 a Martin, che promuove il patrimonio culturale della regione attraverso danze, canti e costumi tradizionali. Composto da circa 100 danzatori e danzatrici dai 5 ai 18 anni, si esibisce regolarmente in Slovacchia e all’estero. Con un team esperto, si dedica anche alla ricerca etnografica, trasmettendo alle nuove generazioni l’interesse per le tradizioni popolari.

Il Folk ensemble Děcka z Buchlovic è un gruppo folcloristico ceco nato nel 1976 con l’obiettivo di preservare le tradizioni popolari e sviluppare la personalità dei/delle giovani attraverso canti, balli e collaborazione. Partecipa regolarmente a festival in patria e all’estero, promuovendo l’amicizia internazionale e il folklore come ponte tra culture, pace e tolleranza.

Il Festival Internazionale dei Giovani 2025 si svolge presso l’Istituto Scolastico di Monchio delle Corti, sotto il coordinamento del Maestro dello Sport Carlo Devoti. Il progetto intende promuovere la cultura della pace attraverso l’amicizia tra i popoli e tra le nuove generazioni attraverso attività legate alla musica, alle arti e alla convivenza.