Festival Rock 1° Maggio a Traversetolo – Edizione 2024

18 aprile 2024. La festa dei lavoratori, come tutti gli anni, torna a Traversetolo con il Festival Rock più longevo di Parma e provincia, organizzato da Pro loco Traversetolo in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Dalle 14 alle 24 di mercoledì 1° maggio 2024 quattro punti musicali con ben 19 artisti si alterneranno in piazza V. Veneto, main stage, piazzetta V. Veneto (nota come piazza d’autore), piazza Fanfulla con il Kaiman stage ed Ex Enel stage. Anche quest’anno il Festival abbraccerà tanti generi musicali: electropop, hard rock, pop rock, blues, beat, jazz, rap, trap. “Le tantissime richieste arrivate per mesi da cantanti e band dimostrano l’importanza dell’evento e la necessità di dare spazio ad artisti che producono la propria musica, punto fermo alla base della manifestazione”, spiega Lorenzo Cavazzini, che con Ugo Cattabiani, è il direttore artistico del concerto. “Abbiamo lavorato per mesi a una scaletta variegata, per sostenere sempre di più la musica originale eseguita dal vivo sul territorio”.

Il sottotitolo del concerto è “Segnali dal futuro”: viviamo un momento difficile, che mai avremmo immaginato qualche anno fa, circondati dalle guerre; un viaggiatore che avesse la possibilità di viaggiare nel tempo e in un mondo lontano sicuramente salverebbe e porterebbe con sé la musica.

Conduce il Festival dal palco del main stage il giornalista e operatore nel settore musicale Pierangelo Pettenati, che si è unito agli organizzatori nel valorizzare la manifestazione. Sponsor sono Iren, All glass, Emiliana conglomerati, Cavatorta Stefano, Veicopal, Bola.

A questi sponsor va il sentito ringraziamento del sindaco Simone Dall’Orto: “Ringrazio non solo gli organizzatori, chi ha collaborato e gli sponsor, che permettono di dare continuità a questo appuntamento irrinunciabile per il territorio, ma anche tutte le attività commerciali che renderanno possibile una delle novità di questa edizione, e cioè i percorsi enogastronomici diversificati, che accompagneranno la musica offrendo ulteriori occasioni per socializzare e stare insieme. Molto importante, in questo difficile momento storico, è poi la presenza del Mainetti, che porterà sul palco le riflessioni dei giovani sulla guerra”.

Durante il Festival (che si svolgerà anche in caso di maltempo) ci saranno interventi d’informazione sugli artisti e interviste a ospiti a cura di Pierangelo Pettenati. Tra questi, ci saranno alunni e alunne dell’ite Mainetti di Traversetolo che porteranno i loro messaggi sull’attuale situazione delle guerre in atto.

Per le vie del paese una delle novità sarà il percorso gastronomico, con i commercianti che si sono impegnati a offrire un prodotto diverso per ogni punto ristoro. E, come sempre, ci sarà birra di qualità: sono stati selezionati due tra i migliori birrifici artigianali del territorio, “Oldo” e “ Argo”, oltre alle birre selezionate del pub “Grolen”. Il punto ristoro in piazza Veneto sarà curato da Pro loco. I negozi saranno aperti. Non mancherà il trainante e immancabile mercato selezionato con i “Creativi e Artigiani” a cura dell’associazione Magic Market.

Anche quest’anno, domenica 28 aprile ci sarà il Pre Festival del 1° Maggio. Si svolgerà nuovamente alla birreria Grolen Brauhaus in via per Neviano a Traversetolo, e vi si esibiranno quattro artisti dalle 16 alla 22.

Di seguito gli artisti che si esibiranno:

Dalle 14.00 alle 23:30 circa in piazza V. Veneto (davanti al municipio)

– L’ACCADEMIA BAND – Nicola Denti e Lelio Padovani, direttori del Centro Musicale Polivalente l’ACCADEMIA, anche quest’anno apriranno il festival con una band composta dai loro giovanissimi allievi: una tradizione consolidata per testare dal vivo le capacità dei “rockers del futuro”.

– FUORICAMPO – attivi da diversi anni con il loro sound che attinge al rock italiano anni 90’/2000 presenteranno l’album “Per tutto questo tempo”.

-DEMONE NOBILE- nascono nel 2022 un mix tra punk, hard rock, canzone d’autore. Brani inediti cantati in italiano pronti a sprigionare energia.

-WEST AFRICA MONTICELLI – i maestri e alunni della scuola di danza e percussioni West Africa Monticelli sono ormai un appuntamento fisso richiestissimo.

Quest’anno saranno sul palco principale a dare mostra di tutto il loro talento:

– 911Xander – ispirato dal mondo del pop rap americano, si avvicina al trap 4 anni fa. Dopo la penalizzata esibizione causa pioggia dell’anno scorso, si è voluto dargli nuovamente spazio. Porterà i suoi singoli già disponibili sulle piattaforme digitali.

– P23 – si ispira a molti cantati sia italiani che stranieri, appartiene al mondo del rap ma si reputa un artista con più vedute. Torna sul palco anche lui, dopo la penalizzata esibizione causa pioggia dell’anno scorso. I suoi singoli P23 sono disponibile sulle piattaforme digitali

– DAS GAS – Lorenzo Micale in arte Das Gas si appassiona presto al rap e al pop punk. Dopo diverse collaborazioni e concerti per l’Italia, finalmente è qui al Festival a presentare il suo lavoro.

E’ accompagnato dal suo tecnico del suono Giacomo Fontana, cui va il ringraziamento per il prezioso aiuto che ha fornito alla giornata.

– THE CRIMINAL CHAOS – band rock con elementi elettronici formatasi nel 2012 con quattro talentuosi musicisti. Una sound esplosivo e coinvolgente, finalmente sul palco di Traversetolo.

⁃ SELF PORTRAIT – nati nel 2010, musica originale ispirata al progressive rock, psychedelia e sound elettronico anni 80’, coinvolgeranno con il loro spettacolo

⁃ ROSS VOLTA & JAIME DOLCE – Ross Volta è una cantante di Parma molto conosciuta, una voce graffiante che non lascia indifferenti. Jaime Dolce viene da New York, la sua voce e la sua chitarra parlano di bleus e di rock, imperdibili.

⁃ TAFEL MUSIK – sulle scene da diversi anni, il loro è un sound indie rock, si contraddistinguono per l’utilizzo nei loro concerti di alcuni strumenti tradizionali come banjio, dobro, didjeridoo e ukulele. A chiudere il festival una band matura, con una ricerca sonora molto interessante.

– Dalle 16 in piazza Fanfulla. Kaiman Stage

il musicista cantante Martin Iotti presenta uno show che spazia dalla musica afro-americana alla canzone d’autore italiana con:

– BLUES STATION BAND – formata da molti elementi, compresi diversi fiati, spazia tra successi di musica blues e brani originali.

⁃ MARTIN & LA SUA BAND con MEL PREVITE dal rhithm’nblues al rock beat a canzoni originali.

⁃ PAUL VENTURI con il suo Lucio Battisti in blues

Durante la giornata ospiti in jam session

Dalle 17 in piazzetta V. Veneto (piazza d’autore)

GAYLE AND MORE – trio proveniente da diverse esperienze musicali rock/ soul/ pop/ jazz si cimenta ora con il blues sino alla bossa, professionisti da non perdere.

SCHIAVO CANTA DE ANDRE’- a 25 anni dalla morte dell’amatissimo cantautore, un omaggio con uno dei suoi migliori interpreti.

Dalle 18 Ex Enel Lounge Bar

PAGODA – pop alternativo e ricercato con testi acuti

AILEEN VALCA – una ragazza e la sua chitarra; per farsi conoscere ha scelto l’essenzialità.

Domenica 28 aprile Pre Festival alla birreria Grolen

Dalle 16:

-SALVADORI – canzone d’autore, propone brani che strizzano l’occhio all’indie pop contemporaneo

– GLAUCO – un rapper che, dopo anni di freestyle con gli amici, inizia a scrivere canzoni e raccontare il suo mondo, quello della provincia, e del suo rapporto di amore e odio con essa.

MOOD – Manu l’anno scorso ha presentato in anteprima il nuovo brano “Quante volte” al 1°Maggio, quest’anno si presenta con il suo nuovo progetto MOOD.

REDRUM 04 – band sulla scena da 20 anni, professionale e grintosa presenta i suoi brani di rock alternativo cantati in italiano.