FI: “Il centrodestra si presenterà compatto alle elezioni comunali di Borgotaro”

Nell’articolo “Tanta la confusione sotto il cielo delle comunali di Borgotaro, ma la situazione non è eccellente per nessuno” del 12 febbraio 2021 (leggi), Roberto Marchini (già vicesindaco di Parma per Forza Italia) è stato erroneamente considerato ancora in rappresentanza di Forza Italia, quando in realtà questi non risulta più iscritto al partito di Berlusconi quindi in nessun modo potrebbe rappresentare gli azzurri.

Pertanto i partiti di centrodestra si presenteranno compatti alle elezioni comunali di Borgotaro in programma nel 2021.

“A Borgotaro Forza Italia è con la Lega e con Fratelli d’Italia. Punto e a capo” puntualizza chiaramente Giovanni Paolo Bernini, responsabile degli Enti Locali di Forza Italia Parma, che ha contattato la Redazione. Ci scusiamo per l’imprecisione. PrD