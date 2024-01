“Idea di andare (canoa, bici, sci e a piedi)”: venerdì 26 gennaio FIAB Parma Bicinsieme ospita nella sede di via Bizzozzero il racconto e i video di viaggio di Fabio Pasini

Un incontro dedicato al racconto e alle immagini di Fabio Pasini è in programma per il prossimo venerdì 26 gennaio, alle ore 21, nella sede parmigiana della FIAB – Federazione Italiana Abiente e Bicicletta, in via Bizzozero 19. L’appuntamento sarà dedicato all’“Idea di andare (canoa, bici, sci e a piedi)” di Fabio Pasini, fotografo e documentarista nato e cresciuto a San Secondo (PR) ma soprattutto viaggiatore che da anni visita e vive in modo diretto ed essenziale il contatto con una natura estrema e con popoli che ancora mantengono culture ancestrali e che, dagli ultimi decenni, devono far fronte a complessi cambiamenti collegati alla globalizzazione, al cambiamento climatico ed al confronto con il mondo occidentale. La riflessione sull’andare terminerà con la proiezione del documentario “Ella e l’ultimo cacciatore” (27′ Italia/Groenlandia, 2017), presentato al Trento Film Festival.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Rinascimento 2.0 APS, associazione che organizza il Festival della Parola con cui da anni FIAB Parma collabora.

Fabio Pasini

Nato a San Secondo Parmense nel 1968, Fabio Pasini unisce la lunga esperienza in campo sportivo ed esplorativo alla professione di scrittore, documentarista e fotografo. Tra i suoi ultimi lavori autoriali: il cortometraggio “Luoghi” (‘22), il libro “Vie d’acqua” (‘22), il documentario “Ella e l’ultimo cacciatore” (‘21), il libro “Andare” (‘20), il cortometraggio “Carano non è Pamplona” (‘18), il libro “Dal Garda alla Marmolada – trekking e pensieri sul fronte della Prima Guerra Mondiale” (‘17), la mostra fotografica “ZHDAT’” (‘17).