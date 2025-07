Fiamme Gialle Parma: i 90 anni del maresciallo maggiore Luigi Piacentini

Nella giornata di ieri, il Comandante Provinciale, Col. t.ST Gianluca Angelini, accompagnato da una rappresentanza di militari in servizio alla sede di Parma e da alcuni soci dell’Associazione Nazionali Finanzieri d’Italia, ha fatto visita al Maresciallo Maggiore Aiutante cariche speciali Luigi Piacentini, residente a Parma ed ai suoi familiari, per festeggiare insieme l’importante compleanno.

La Fiamma Gialla in congedo, arruolamento 1955, ha riunito tutti intorno alla sua tavola, proprio come una grande famiglia, ed ha ripercorso, con sobrietà e pacatezza, le tappe della sua carriera, iniziata nella Scuola Alpina di Predazzo e durata quasi 40 anni.

Nato a Frassinoro in provincia di Modena nel 1935, Piacentini ha intrapreso il suo percorso pattugliando le vie dei contrabbandieri lungo i confini italiani a nord, prima in Trentino Alto-Adige, tra Val di Fleres, Valle di Casies, Stelvio e Val Folgaria, poi, dopo la scuola sottufficiali, in Friuli Venezia Giulia, come comandante delle Brigate di Malborghetto e Uccea (UD). La sua professionalità si è poi consolidata negli anni di servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Trieste, dove è rimasto per dieci anni.

Ma il legame con la sua Regione non è mai stato rescisso e, appena gli è stato possibile, è tornato, svolgendo attività nel settore tributario presso il Nucleo di polizia economico finanziaria di Parma, dove si è infine congedato nel 1994. Anche dopo il congedo è rimasto sempre vicino al Corpo, partecipando alle sue cerimonie quale membro della Sezione di Parma dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

La ricorrenza odierna ha costituito un’occasione per rinnovare il senso di appartenenza all’Istituzione e, per i militari più giovani, di dedicare un pensiero a chi ha improntato la sua vita, sia durante la carriera che dopo, al perseguimento dei valori di legalità e di giustizia.