Fiat Topolino e Iren accendono la mobilità elettrica

FIAT e Iren luce gas e servizi annunciano una nuova collaborazione strategica per “accendere” la mobilità elettrica nelle città italiane grazie alla Fiat Topolino, il quadriciclo 100% elettrico pensato per la mobilità urbana semplice, accessibile e a zero emissioni.

Con questa iniziativa, due eccellenze italiane si incontrano per offrire ai cittadini un nuovo modo di vivere la città: più green, più smart, più vicino alle persone. Fiat Topolino non è solo un mezzo di trasporto, ma un invito a riscoprire la bellezza dei piccoli spostamenti, con un design iconico immediatamente riconoscibile. Grazie a questo accordo, i clienti Iren luce gas e servizi potranno accedere a offerte dedicate per l’acquisto di Fiat Topolino, e per chi è già cliente Topolino, soluzioni vantaggiose che integrano energia green e servizi di ricarica. In particolare, per i clienti Iren è previsto uno sconto di 1.000 euro per l’acquisto di Topolino mentre, chi ha già acquistato Topolino e diventa nuovo cliente Iren, potrà sottoscrivere un’offerta luce a prezzo fisso esclusiva e ricevere 150€ (**) di BONUS che equivalgono, mediamente, alla spesa annuale per la ricarica di Topolino.

Fino a fine ottobre, una Fiat Topolino sarà in esposizione presso lo store Iren di Piazza Raggi6, a Genova, e a seguire in altri sportelli nei territori del Gruppo. Iren attiverà inoltre un numero verde dedicato: attraverso questo canale, i clienti potranno ricevere supporto per completare l’acquisto della Topolino sui canali digitali, ottenere informazioni sull’offerta Luce abbinata ed essere indirizzati al servizio di assistenza per la sottoscrizione dell’offerta. L’iniziativa si inserisce in un percorso condiviso di transizione ecologica, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita nei centri urbani.

Alessio Scutari, Managing Director Fiat Italia, ha dichiarato: “Topolino rappresenta la nostra idea di mobilità urbana sostenibile: semplice, accessibile e divertente. La collaborazione con IREN ci permette di ampliare questa visione, offrendo ai cittadini un ecosistema integrato di soluzioni per muoversi in città in modo responsabile, conveniente e desiderabile.”

“Siamo orgogliosi di avviare questa nuova partnership, che si inserisce nel percorso di crescita e innovazione perseguito dalla nostra business unit e da tutto il Gruppo Iren – ha aggiunto Paolo Robutti, Deputy Ceo di Iren Mercato -. Lavorare insieme a un partner di eccellenza come Fiat conferma il nostro impegno nello sviluppo di servizi integrati per i nostri clienti e nella valorizzazione della mobilità elettrica, a supporto della transizione energetica nei territori in cui operiamo”.

È possibile accedere alle offerte recandosi presso la rete dei concessionari Fiat, presso gli store Iren coinvolti nel progetto. Disponibile in due versioni – Topolino e Topolino Dolcevita – il nuovo quadriciclo elettrico è compatto, elegante e perfetto permuoversi in città con agilità e zero emissioni. Con questa iniziativa, FIAT e IREN confermano il loro impegno a guidare il cambiamento verso una mobilità urbana più consapevole e sostenibile.

(*) DETTAGLIO PROMOZIONE FIAT TOPOLINO Es. di finanziamento Stellantis Financial Services Italia S.p.a.: Anticipo 4.145 € – Importo Totale del Credito 4.745 €. L’offerta include il servizio. Importo Totale Dovuto 5.779 € composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 250 €, Interessi 688 €, spese di incasso mensili 3,5 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 12,49 €. Tale importo è da restituirsi in n° 24 rate come segue: n° 23 rate da 39 € e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 4.869,8 € incluse spese di incasso mensili di 3,5 €. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 € /anno. TAN (fisso) 6,99%, TAEG 11,37%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 10.000 km.

(**) DETTAGLI OFFERTA IREN: Aderendo a IREN PREZZO FISSO LUCE KM GREEN, nei primi 12 mesi di fornitura il Cliente riceverà mensilmente in bolletta 12 bonus da 12,5 € ciascuno, che corrispondono mediamente alla spesa annuale per ricaricare la Topolino e percorrere oltre 5000 km (considerato il costo complessivo €/kWh di cui all’offerta ed un consumo medio di 8 kWh ogni 100 km). Se il contratto cessa prima dei 12 mesi di fornitura, i bonus restanti non verranno erogati. Offerta a prezzo fisso a Fasce F0 0,141 €/ kWh – F1 0,160 €/ kWh – F2 0,150 €/ kWh – F3 0,115 €/ kWh + costi di commercializzazione 13€ al mese. Verifica i dettagli e le condizioni contrattuali dell’offerta su irenlucegas.it.